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日本WEGO台灣首店店舖解鎖 街頭潮流融合推活次文化

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
來自日本的平價街頭潮流服飾品牌WEGO，台灣首店進駐誠品生活武昌店4樓，店型曝光亮相，並將於5月29日開幕。圖／WEGO TOKYO提供
來自日本的平價街頭潮流服飾品牌WEGO，台灣首店進駐誠品生活武昌店4樓，店型曝光亮相，並將於5月29日開幕。圖／WEGO TOKYO提供

來自日本的平價街頭潮流服飾品牌WEGO，台灣首店「WEGO TOKYO」插旗青少年次文化流行基地的西門町，進駐誠品生活武昌店4樓，今日店型曝光亮相，並將於5月29日開幕，同時WEGO官方線上商店也已上線，提供線上線下購買管道。

作為以年輕世代為主要客群的街頭潮流品牌，WEGO推出的商品也相當程度反映時下年輕族群關注的活動與次文化。台灣首店開幕，除了男女專區服飾，也可見到「推活周邊商品」配件區，並推出海外首發的台北限定款「點點蕾絲綁帶手提包 」。

在日本，「痛包」是指粉絲們為了表達對偶像或動漫角色的熱愛，將大量徽章、娃娃等周邊商品裝飾於透明層的包款，名稱源自形容熱情狂熱到旁人覺得「太狂了」的趣味流行語，如今這股「推活文化」同樣也在亞洲風行。

隨著台灣首間實體店鋪進駐，WEGO也計畫為台灣消費者解鎖更多流行驚喜。未來將持續引進與日本零時差同步的話題新品，更預計推出備受期待的韓星聯名企劃、人氣藝人與KOL獨家合作等系列商品，為台灣街頭穿搭文化注入更多元的風格選擇。

WEGO TOKYO反映時下年輕族群追星與熱愛蒐集動漫周邊現象，有「推活周邊商品」配件區。圖／WEGO TOKYO提供
WEGO TOKYO反映時下年輕族群追星與熱愛蒐集動漫周邊現象，有「推活周邊商品」配件區。圖／WEGO TOKYO提供

WEGO TOKYO台灣首店進駐誠品生活武昌店4樓。圖／WEGO TOKYO提供
WEGO TOKYO台灣首店進駐誠品生活武昌店4樓。圖／WEGO TOKYO提供

WEGO TOKYO台灣首店進駐誠品生活武昌店4樓。圖／WEGO TOKYO提供
WEGO TOKYO台灣首店進駐誠品生活武昌店4樓。圖／WEGO TOKYO提供

日本 台北 西門町

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