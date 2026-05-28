遠百邁向60周年 聯手9大銀行祭年中回饋刷3000送300回饋無上限

遠東百貨即將於明年迎來60周年重要里程碑，以「邁向60感恩有您」為主題陸續推出系列活動，感謝消費者長期支持。5月29日至6月28日首波主打「刷越多、回饋越多」，攜手9大銀行推出全館刷卡優惠無上限

回饋，結合百貨服飾、國際精品、數位3C及高消費加碼等多重優惠，為年中消費注入買氣動能。

9大銀行首波刷卡回饋無上限

檔期首17日自5月29日至6月14日，聯手9大銀行推出刷卡加碼回饋，當日單筆刷滿3,000元送300元十足券；國際精品指定櫃當日單筆刷滿1萬元送600十足券，回饋無上限。其中台中大遠百國際精品指定櫃當日單筆刷滿1萬元送300十足券。此外，整檔活動期間持指定銀行於數位3C（含APPLE）當日單筆分6期刷滿1萬元送500十足券，當日最高回饋10,000十足券。

HAPPY GO卡友扣300點兌換200元紅利券

HAPPY GO卡友於活動期間可參加「HG卡友點數成金好康限量快閃」，扣300點即可兌換200元紅利券；另憑遠百APP金級會員資格，全館當日單筆滿6,600元即可兌換威秀影城電影兌換券(數量有限，送完為止，活動適用店別依各店公告為準)。

回收空瓶賺點數

迎接世界環境日，遠百攜手ELLE推動「BEAUTY Loop Bar美麗循環吧」空瓶回收計畫，自6月1日至年底於全台11店設置美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員每回收1個指定品牌化妝品空瓶即可獲得HAPPY GO點數1點，每人每日最高可回收5瓶，完成指定回收任務還可至化妝品專櫃兌換品牌好禮；6月1日至6月28日檔期期間更加碼推出空瓶回收前5,000名贈化妝品100元券，以及刷遠銀信用卡於化妝品指定專櫃購買正貨商品，單筆分6期滿10,000元送500元商品券等優惠。

全台各店亦同步推出多元特色活動，板橋大遠百自5月29日至7月19日舉辦「金盃狂歡滿額抽獎活動」，遠百APP金級會員於百貨服飾、名品單筆消費滿5,000元，即有機會將LEGO FIFA世界盃官方獎杯帶回家。

遠百桃園推出環保衛生紙與廚房紙巾兌換活動，邀請消費者透過日常選擇實踐綠色消費。圖／遠百提供