米其林三星「富臨飯店」首度來台！傳奇富臨鮑魚登上台北文華東方

當香港傳奇三星粵菜遇上台北米其林一星，這場僅有3天的客座宴，不只是高端餐飲話題，更像是一場跨越兩地、橫跨半世紀的粵菜工藝對話。

台北文華東方酒店館內米其林一星中餐廳「雅閣」，將於6月12日至14日攜手香港米其林三星粵菜名店「富臨飯店」，由行政總廚黃隆滔與雅閣主廚阮明燊的四手聯烹，推出期間限定「粵藝之最」8道式星級雅宴，每位18,888元＋10%，帶來難得一見的頂級粵菜盛會。

這也是富臨飯店的經典料理首度完整登台，其中最受矚目的，莫過於被無數饕客視為「香港粵菜傳奇」的「富臨鮑魚」。

●從「鮑魚大王」到米其林三星 富臨飯店寫下香港粵菜傳奇

創立於1974年的「富臨飯店」，是香港高級粵菜的重要代表之一，為有「鮑魚大王」之稱的粵菜泰斗楊貫一創辦，他憑藉對乾鮑、海味與粵式煨功的極致講究，逐日奠定在華人頂級餐飲市場中的傳奇地位。

富臨最廣為人知的經典，正是招牌「富臨鮑魚」。這道菜看似簡單，實則極度考驗時間、火候與功夫。從泡發、煨製、收汁到醬香層次，每一步都講究精準節奏，追求鮑魚外形完整、入口柔軟卻保有「溏心」質地，醬汁濃醇卻不厚重。也因這道菜，讓富臨成為無數政商名流與老饕心中的「香港富豪飯堂」。

餐廳自2009年起入選米其林星級餐廳，並自2020年起，連年摘下《米其林指南香港澳門》三星榮耀，至今仍穩居香港頂級粵菜名門之列。

此次來台客座的行政總廚黃隆滔，自1992年加入富臨飯店，師承楊貫一，被視為「富臨鮑魚」技藝的重要傳人之一。超過30年的歷練，完整承襲香港粵菜黃金年代的深厚底蘊，也發展出更細膩雅致的當代粵菜風格。

●一道鮑魚 看見粵菜最深的功夫

此次客座宴最核心的靈魂料理「富臨鮑魚」。主廚選用頂級日本20頭網鮑，經繁複前置處理後，以砂鍋細火慢煨。黃隆滔強調的是粵菜「原色、原味、原形」的料理哲學，不靠過度調味，而是透過時間與火候，讓鮑魚自然吸附醬汁精華。

成菜後的鮑魚外形飽滿，色澤晶亮，入口先是柔軟細膩，接著在中心感受到微微彈性的「溏心」口感；鮑汁濃郁卻依舊清雅，餘韻深長。這不只是一道菜，更像是香港高級粵菜半世紀的縮影。

另一道「古早X.O.醬爆龍蝦球」，則展現粵菜另一項核心精神—「鑊氣」。主廚選用澎湖龍蝦，取肉切塊後，以富臨自製古早X.O醬大火快炒，以鍋氣逼出醬香層次。蝦肉鮮甜彈嫩，醬香濃郁卻不掩蓋海鮮本味，展現老派粵菜對火候與平衡感的精準掌控。

●雅閣加入演繹 一席菜單看見粵菜細膩層次

這場「粵藝之最」並非單純客座，而是由雅閣主廚阮明燊共同聯手上菜。

前菜六品展現兩地粵菜的細膩功夫，其中包括外皮酥脆、肉汁飽滿的「金陵脆皮乳豬」、蜜香迷人的「醞火烏金叉燒」、鹹香濃郁的「椒鹽松茸戈渣」，以及帶有藤椒辛香的「藤香帝王蟹」等，從燒味、海鮮到點心，層層堆疊粵菜的繁複技藝。

湯品「金湯燉花膠皇」，則回歸粵菜最講究的「老火湯」精神。主廚以魚骨、老母雞、雞腳與豬骨長時間熬製湯底，再加入花膠細火慢燜，湯色乳白濃潤，入口卻鮮而不膩；花膠吸附湯汁精華後，膠質豐盈滑順，展現高級粵式燉湯講究的溫潤層次。

主菜「蒜香燒汁A5和牛粒」則以濃厚醬香取勝。主廚以蔥、薑、蒜與花椒、八角、香葉等辛香料熬煮燒汁，再加入蠔油與醬油慢火收汁，使醬香濃郁中帶有甘甜尾韻。A5和牛經大火快炒後，肉質柔嫩細緻，脂香與蒜香、燒汁交織，展現濃厚卻平衡的味覺層次。

蔬食「羊肚菌杏香翠玉蔬」以山野清雅氣息演繹粵式時蔬風味。羊肚菌內填入芋泥的細緻粉綿，與爽脆花椰菜燜煮後釋放鮮蔬菌菇的馥郁清甜，香炒過的杏仁則巧妙增添清脆層次，使整體風味於濃郁與清新間取得平衡。

而看似樸實的「雅閣X富臨皇御炒飯」，實則在考驗兩地粵菜師傅的功力。主廚選用茉莉香米，加入龍蝦、蟹肉、瑤柱與台灣烏魚子，再結合雅閣招牌叉燒獨有的「燶香」，以大火翻炒逼出迷人鍋氣。米飯粒粒分明，完整吸附海味鮮香，也讓這道炒飯成為整席料理另一高潮。

餐後收尾甜品「雲裳無花果官燕盞甘露」及「藍莓牡丹酥．芒果雪花糕」華麗上桌，詮釋港式酒樓風華，也為整席饗宴劃下優雅句點。主廚以時令無花果泥的天然蜜香為主調，加入椰漿、鮮奶油及冰糖細火燉煮，添以芒果、香瓜及柚子的時令果香，搭配口感滑嫩的燕窩，成就沁涼清甜、香氣淡雅的港式糖水風味。

●八海山清酒佐餐 雪國酒香與粵菜交織

此次客座宴另一亮點，是結合日本新潟百年酒造「八海山Hakkaisan」清酒佐餐。

6月13日與14日午宴，將搭配4款頂級清酒；晚宴則可另加1,800元＋10%，享受完整餐酒體驗。包括以融雪伏流水「雷電樣清水」釀製的「八海山 純米大吟釀」，帶有水梨與青蘋果香氣，適合搭配海鮮料理；經雪室低溫熟成三年的「雪室三年貯藏 純米大吟釀」，則以圓潤酒體襯托和牛脂香；甜點則搭配「木樽貯藏 風媒花 本格米燒酎」，以白橡桶熟成香氣，為整席餐宴收尾。

創業於1922年的八海釀造，位於日本新潟，酒造依傍八海山山系，以天然融雪伏流水釀酒，並運用大型雪室低溫熟成技術，成為近年備受矚目的日本酒代表品牌之一。

●三天限定 台北高端粵菜市場再掀星級話題

近年台北高端餐飲市場持續帶來國際客座熱潮，但能同時集結香港米其林三星與台北米其林一星中餐廳聯手演出的機會，仍屬罕見。尤其富臨飯店多年來極少大規模海外客座，此次黃隆滔首度攜代表作完整來台，也讓這場餐宴更具指標意義。

「粵藝之最」8道式星級雅宴將於6月12日至14日限期登場，席次有限。餐廳地址：台北市敦化北路158號3樓，洽詢電話：02-2715-6668。

【飲酒過量，有礙健康，敬請適量飲酒】

主菜「蒜香燒汁A5和牛粒」肉質柔嫩細緻，脂香於舌尖化開，交織燒汁醬韻與蒜香氣息，展現濃郁而平衡的味覺層次。圖/台北文華東方酒店提供

蔬食「羊肚菌杏香翠玉蔬」以山野清雅氣息演繹粵式時蔬風味。圖/台北文華東方酒店提供

湯品「金湯燉花膠皇」入口可感花膠豐盈膠質與濃潤湯韻交融，口感柔滑黏潤、展現高級粵式燉湯講究「濃而不膩、鮮而不俗」的細膩功夫。圖/台北文華東方酒店提供

富臨飯店行政總廚黃隆滔演繹招牌名饌「古早X.O.醬爆龍蝦球」，以鍋氣激發醬香的濃郁層次，完美襯托蝦肉本味。圖/台北文華東方酒店提供

香港米其林三星粵菜食府「富臨飯店」行政總廚黃隆滔，將首度攜代表作來台獻藝。圖/台北文華東方酒店提供

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台北文華東方酒店館內米其林一星中餐廳「雅閣」主廚阮明燊，將與香港米其林三星粵菜食府「富臨飯店」行政總廚黃隆滔四手聯烹獻藝。圖/台北文華東方酒店提供

主食亮點為「雅閣」與「富臨飯店」聯手共創的「雅閣X富臨皇御炒飯」。圖/台北文華東方酒店提供

「雅閣」主廚阮明燊聯袂掌杓，前菜六品匯聚山珍海味。圖/台北文華東方酒店提供