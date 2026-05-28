李小龍、葉問都吃過！香港佐敦65年醉瓊樓熄燈 老饕嘆一個時代終結

有65年歷史、曾是香港客家菜代表名店的「醉瓊樓飯店」，位於佐敦西貢街的店面26日正式熄燈，為這間陪伴無數港人成長的經典酒樓劃下句點。消息曝光後，不少老饕紛紛感嘆「時代真的結束了」，也再次反映香港餐飲業近年面臨的嚴峻寒冬。

據店家親友透露，醉瓊樓近年持續面臨經營壓力，雖然去年10月第二代負責人姚先生的長子曾回店協助，並重新裝修空間，希望吸引年輕客群，但成效始終有限，最終因長期入不敷出，只能無奈結束營業。

創立於1961年的佐敦醉瓊樓，是現存「醉瓊樓」體系中歷史最悠久的一間。全盛時期的醉瓊樓，曾是香港極具規模的聯營餐飲品牌，1970年代全港一度擁有48家分店，包括葉問、李小龍、鄧光榮與曹達華等名人，都是當年座上常客，也讓醉瓊樓成為香港一代人的集體記憶。

其中最具代表性的，莫過於懸掛於店門外、由「當代草聖」于右任題字的白底金字招牌，「醉瓊樓飯店」五個大字多年來幾乎成為佐敦街頭地標，也見證香港老派酒樓文化的黃金年代。

隨著佐敦店結業，目前香港僅剩灣仔、長沙灣及油塘三間同名「醉瓊樓」餐廳仍持續營業。不過，灣仔醉瓊樓去年也曾一度宣布結業，後來在業主願意協調租務方案後，才得以重新營運。如今佐敦老店熄燈，不僅象徵一家老字號的落幕，也反射出香港傳統餐飲品牌在高租金、消費轉型與市場低迷夾擊下的生存困境。

內部裝潢仍保留舊式風格。圖／摘自香港老舖記錄冊FB

醉瓊樓飯店含地下樓層，共有4個營業樓層。圖／摘自香港老舖記錄冊FB