結合狼性與紅土精神 LACOSTE為喬科維奇量身打造2026法網戰袍

24座大滿貫男單冠軍得主、三屆法網冠軍、39歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）在2026年法國網球公開賽，完成連續21年挺進男單第三輪的壯舉，再度刷新賽史紀錄，接下來的法網賽事，他將持續朝生涯第25座大滿貫金盃邁進。有著純正網球血統LACOSTE，特別為喬科維奇訂製2026法網專屬夾克，設計結合了喬科維奇的「狼性」與法網「紅土精神」，與他並肩在法網奮戰。

這款喬科維奇法網夾克，是由LACOSTE品牌創意總監Pelagia Kolotouros親自設計，採用3D立體剪裁與前衛的微蓬鬆袖口廓形，夾克的橘紅色，正是向法網標誌性的紅土球場致敬。另外，設計團隊運用了特殊的染色與塗層技術，將羅蘭加洛斯球場的「真實紅土」粒子融入衣服的材質與背後狼形圖騰的細節中。

夾克背面印有「狼嚎」圖騰，致敬塞爾維亞的國獸，在塞爾維亞文化中，狼象徵著勇氣、力量與無畏，是國家歷史、神話以及國家認同中極為重要的精神圖騰，也致敬喬科維奇如狼般的堅韌鬥志。

由LACOSTE為喬科維奇訂製2026法網專屬夾克，採用3D立體剪裁與前衛的微蓬鬆袖口廓形，夾克的橘紅色，正是向法網標誌性的紅土球場致敬。圖／LACOSTE提供

設計團隊運用了特殊的染色與塗層技術，將羅蘭加洛斯球場的「真實紅土」粒子融入衣服的材質與設計細節中。圖／LACOSTE提供