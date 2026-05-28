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全新迷你麥當勞組＋體驗關卡！麥當勞「小小麥體驗營」6月1日開放報名

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞「小麥麥體驗營」將於6月1日起開放報名。圖／麥當勞提供
麥當勞「小麥麥體驗營」將於6月1日起開放報名。圖／麥當勞提供

麥當勞「小麥麥體驗營」自2015年推出至今，歷經多次改版，從角色體驗、關卡內容到限定收藏禮物，持續增進孩子們的互動樂趣與參與感。今年7月，「小麥麥體驗營」將推出全新專屬禮物、新關卡，連報名方式也有所不同，為小朋友們帶來全新的夏日體驗。

「小麥麥體驗營」將推出全新「迷你麥當勞組」，全套包含模擬製作飲料的「迷你飲料機組」、重現餐廳用餐環境的「迷你用餐區」、復刻快樂童年回憶的「迷你麥麥盒」、模擬點餐取餐情境的「迷你得來速」、重現外帶日常的「迷你紙袋」、穿梭城市配送美味的「迷你貨車」、完整餐廳外觀的「迷你麥當勞」，以及由人氣點心化身收藏品的「迷你薯條」，共計8款。禮物包裝外盒還可組合拼出麥麥盒圖案，增添收藏樂趣。

針對關卡內容，也重新升級。小朋友們可穿上制服，化身「小小經理」或「小小款待大使」。「小小經理」新加入「食材守護員」與「漢堡組裝師」兩大關卡，其中「食材守護員」可化身金牌偵探，逐一檢驗廚房中的牛肉餅、麥克鷄塊、生菜等食材狀態與溫度，模擬產品品質檢核流程；「漢堡組裝師」透過擬真大麥克漢堡，讓小朋友親手挑戰組裝。小朋友在過程中，也能更了解真實員工的日常。「小小款待大使」關卡則更新為「食材翻翻樂」，藉由圖卡互動遊戲認識食材分類，化身聰明食材達人，邊玩邊學、樂趣滿滿。

小小麥體驗營7月場次將於6月1日上午10點起開始報名至6月14日止（或額滿為止）、8月場次於7月6日上午10點起開始報名至7月19日止（或額滿為止），可透過麥當勞APP「麥麥童樂親子活動網」報名，僅限3歲以上兒童參加，每人988元。小朋友將可獲得專屬名牌強化角色識別，完成體驗可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及「迷你麥當勞組」超萌禮物。

全新收藏禮物「迷你麥當勞組」全套八款，禮物包裝外盒還可以拼出麥麥盒圖案。圖／麥當勞提供
全新收藏禮物「迷你麥當勞組」全套八款，禮物包裝外盒還可以拼出麥麥盒圖案。圖／麥當勞提供

麥當勞 薯條 禮物

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