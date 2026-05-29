聽新聞
0:00 / 0:00
舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場
由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇《謝謝大家收看》，6月26日起將在台中中山堂連續演出三天，28日正式封箱、以後再也看不到這齣戲。王偉忠覺得戲如人生，每個階段有每個階段的使命，他很感謝這齣戲能夠引發這麼多觀眾的共鳴與迴響，有人笑出眼淚、有人感動流淚，在這最後四場演出，邀請從北到南的觀眾們都來看戲，一同畫下圓滿的句點，買高鐵票也值得！《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創製作。
《謝謝大家收看》描寫南部孩子「王忠偉」帶著全家積蓄與夢想、上台北勇闖電視圈的歷程。從主角小時候對台北的嚮往、到年輕時進入電視台打拼的兇猛、在愛情裡的渣男爆笑行徑、中年時期面對女兒叛逆的無奈、等自己領敬老卡、發現媽媽也真老了的心疼，劇情有歌有舞，帶出四五年級生共同的心情與體會，觀眾哈哈大笑之餘、也感動落淚。
王偉忠表示，《謝謝大家收看》是一齣很特別的舞台劇，由王偉忠來說王忠偉的故事，郭子乾、于子育演出精彩，看起來是一個人的故事，其實也是一整個世代的故事，包含很多共通的回憶，看完戲之後心裡滿滿的感受，可以跟親朋好友們一同分享，聊聊過去、想想未來，非常愉快。《謝謝大家收看》購票請洽 udn售票網。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。