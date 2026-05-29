舞台劇《謝謝大家收看》 台中中山堂六月最終場

由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手主演的舞台劇《謝謝大家收看》，6月26日起將在台中中山堂連續演出三天，28日正式封箱、以後再也看不到這齣戲。王偉忠覺得戲如人生，每個階段有每個階段的使命，他很感謝這齣戲能夠引發這麼多觀眾的共鳴與迴響，有人笑出眼淚、有人感動流淚，在這最後四場演出，邀請從北到南的觀眾們都來看戲，一同畫下圓滿的句點，買高鐵票也值得！《謝謝大家收看》由金星文創、聯合數位文創製作。

《謝謝大家收看》描寫南部孩子「王忠偉」帶著全家積蓄與夢想、上台北勇闖電視圈的歷程。從主角小時候對台北的嚮往、到年輕時進入電視台打拼的兇猛、在愛情裡的渣男爆笑行徑、中年時期面對女兒叛逆的無奈、等自己領敬老卡、發現媽媽也真老了的心疼，劇情有歌有舞，帶出四五年級生共同的心情與體會，觀眾哈哈大笑之餘、也感動落淚。