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電商怎麼選？消費者最在意十大服務曝光 回饋多、商品種類多不是第一

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示意圖／Shutterstock
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「剁手一族」必看！

滑開手機、點擊幾下，商品就能直送到家，這樣的購物模式，早已成為多數人的日常風景。你是否也早已習慣在電商平台上解決生活所需？根據經濟部2026年最新統計，疫情期間催生的「宅經濟」，曾讓電子購物業在2020至2021年間成長逾兩成，市場規模一舉衝破4,000億元。即使疫情紅利逐漸消退、整體消費趨於保守，2025年電商營業額仍微幅成長3.4%，締造自2010年以來連續15年正成長的紀錄，顯示其發展動能依然穩健。

當網購從「方便的選擇」升級為「不可或缺的生活習慣」，競爭焦點也悄然轉變。消費者不再只看價格，而是更加重視整體體驗。從商品是否為正品、配送速度快不快、免運門檻是否親民，到平台商品是否夠多元，每一個細節都可能左右買家最終的下單決定。《網路溫度計DailyView》運用輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友最在意的十大電商平台服務，帶你一次看懂購物族選擇平台的關鍵點。

No.1 商品價格優惠

多數人打開電商，第一件事一定是看價格！消費者不想為了幾十塊在不同平台反覆比價，當平台能穩定提供實惠的價格，做到價格透明、不用比到心累、長期買下來有感省，讓人形成「免比價就能安心下單」的習慣，才是真正抓住人心。

以酷澎為例，透過AI與全球物流倉儲整合多項專利科技，大幅降低出貨成本與時間；採取買斷為主的營運模式，使其能強化品類管理與供應鏈掌控力，並積極攜手台灣在地品牌，創造多元銷售契機。網友分享「很多商品是真的便宜」、「價格本來就很有競爭力，很多時候根本不用等活動、不用狂領券」。

No.2 正品購物保障

《網路溫度計DailyView》近期發布2026十大詐騙類型，網購交易陷阱型詐騙高居討論度第三名，165打詐儀表板1至4月統計「網路購物詐騙」受理案17,391件，財損已達16億4513萬6千元。因此，現在民眾挑選電商平台時，不再只是單純比較價格與折扣，而是越來越重視商品資訊是否透明、買家評價是否清楚，以及平台是否提供完善的退換貨機制。對不少網友來說，能快速查看商品評論、實拍照片與其他消費者的實際購買心得，也有助於降低購物疑慮，讓下單時更加安心。

No.3 免運門檻低

網友於Dcard購物經驗提問：「大家網購時會很在意免運嗎？」收到許多網友回覆表示肯定，「超在意！其實也不是在意錢，是一個感覺問題哈哈」、「要是沒券，我都湊到賣家免運金額才買」、「差100塊可以免運就不想浪費那個60，但明明還要多花40」。

「再湊一點免運」幾乎是每個網購族的日常，但這個設計其實很微妙。多數人並不排斥消費，而是討厭被迫多買！門檻太高，會讓人直接放棄；門檻合理，才會自然促進消費，不會卡在最後一步被勸退。

酷澎察覺此痛點，2025年在台推出「WOW會員」付費訂閱制，主打「無門檻免運」。無論是火箭速配或火箭跨境，不受最低消費門檻限制，讓消費者不必再為了湊免運而增加額外購買壓力。這項策略成果也反映在數據上，同年5月發布的第一季財報顯示，不僅顯著提升了顧客的回購頻率，平均消費金額也隨之增長，證明免運優勢的「零阻力購物」更能建立長期回購習慣。

No.4 快速到貨

翻攝YT／酷澎台灣

現代生活講求便利，消費者往往今天下單，就期待隔天能收到。不過多數人白天上班、晚上才在家，傳統配送時段反而變成一種壓力與配合成本。

酷澎洞察到這樣的生活落差，將「快」的定義再往前推進，從單純的速度競爭，升級為以顧客為中心的「彈性收貨體驗」。首先，長年投入AI創新技術，分析消費者趨勢與購買模式，完成跨區倉儲調度，訂單成立後也透過AI運算出庫存位置與最佳配送路線，成就業界唯一的「火箭速配」服務。針對台灣密集補貨品類，如食品、日用品、母嬰用品等，最快隔日配送到府，也讓消費者能依自身需求，自由選擇一週內的到貨日期，更可針對常用地址設定不同收貨方式，例如指定放置於警衛室、管理室或家門口，在便利性之外，更重視隱私與安全。網友分享「一打一的媽咪不必傻等門口收包裹」、「每次急用真的會超焦慮，但有火箭速配就完全不怕」。

No.5 把關賣家品質

示意圖／Shutterstock

當賣家品質參差不齊，評價再多也難以完全信任，反而增加選擇成本，包含商品描述一致、出貨穩定、不要踩雷等，當平台能主動管理賣家，甚至降低不良商家的出現機率，購物才會變得輕鬆。

許多電商平台會透過設定官方篩選機制，來提供買家判斷賣家良莠的依據，比如「蝦皮嚴選」、「momo好店優選制度」等。另外，平台若有評分機制，其他買家的評價也會成為消費決策的重要參考依據。Threads上有網友提醒，「一樣的產品，用淘寶搜索比對就知道了」。

No.6 購物回饋多

回饋制度的本質，是讓人有理由留下來。點數、折價券、會員優惠、刷卡回饋，看似多元，但如果規則複雜或使用限制多，反而讓人疲乏。消費者在意的不是名目，而是「有沒有感」。當回饋能被清楚理解、實際用到，才會轉化成長期黏著，否則再多優惠也只是空泛的數字。

Dcard購物版經常有人整理各式電商回饋，提供給有需求的網友參考，「分享省錢小撇步」、「在電商平台購物，除了現金回饋還有超多折價券」、「電商的回饋一定比實體店多，所以才一堆人寧可線上買」。

No.7 退換貨機制完善

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Dcard心情版有網友抱怨：「以前XX電商是我的最愛，現在直接卸載了！」他認為，該電商購物頁面將退貨區藏得很深，流程審核又太慢太繁瑣，中間還扣了運費，導致他根本是花錢找罪受。

網購的特色就是看不到實體，因此退換貨不是備案，其實是「先決條件」。很多人下單前就會先想：如果不合適的話，好不好退？流程麻不麻煩？是否要額外負擔費用？只要其中一項讓人猶豫，就可能放棄購買。當退貨流程簡單透明，反而會提高購買意願。因為消費者知道，最壞的情況也能獲得售後服務。

網路上針對退貨處理討論，酷澎被認為是最乾脆的。系統預設最快為1-2日到府收件，但消費者仍可依自身時間安排，彈性調整收件日期。此外，回收方式上酷澎也提供三種選項，包含放在管理室、直接放家門口、或其他消費者希望的安排，還有免費客服專線、文字客服多管道，對內向I人也友善。網友心得提及，「退貨很方便也很快速」、「我退過小孩的鞋子跟衣服都很方便，聯絡客服都會馬上幫忙處理」。

蝦皮購物公布「蝦皮安心退」的詳細規則，全站賣家皆適用該退貨、退款流程，保障買賣雙方的權益。momo購物網則公告了各類商品退換貨限制說明，依照消費者保護法規定，消費者均享有產品到貨10天猶豫期之權益（非試用期），退貨時必須將商品回復至收到時的原始狀態。

No.8 客服回覆快速

客服回應速度，就是消費者對平台建立信任的第一步！當問題發生時，消費者最怕的不是問題本身，而是「找不到人」。訊息已讀不回、等待時間過長，都會快速消耗信任感。很多時候，只要有人即時回應，情緒就會被安撫一半。曾有電商客服工作經驗的網友分享，「嫌貨人才是買貨人，你好好的處理完他的問題，他就有機會成為品牌的鐵粉、不斷的回購」。

此趨勢也代表客服體驗儼然成為經營策略的重要一環，以酷澎為例，近日持續招募客服團隊，強調「真人」的顧客服務模式，透過專業客服人員來提供真實回應，以確實解決顧客問題。相較之下，其他電商平台更仰賴自動化系統，如蝦皮推出智慧客服「蝦事通」，透過 AI 回覆買賣雙方的常見問題。酷澎在自動化浪潮中，也同樣重視真人服務的溫度感，展現出以客戶體驗為核心的差異化策略。

No.9 商品種類多

豐富的商品選擇，絕對是電商平台想留住客戶的基本功，現在消費者越來越傾向在單一平台完成購物，因為切換平台本身就是成本。如果能一次買齊想買的東西，購物流程會順暢很多。

酷澎的全球供應鏈與「火箭跨境」，引進了數百萬件美國、日本、韓國、香港的熱門商品直送台灣，滿足消費者「預判型短缺」的補貨需求，成為現代家庭穩定且豐富的後勤核心補給線，網友推薦「物流快速、折扣券多」、「商品多元，3C、日用品都找得到，不用開三、四個App來回比」、「有不同種類的嬰幼兒產品能滿足爸媽的需求」。

No.10 重視資安

當消費逐漸數位化，付款安全就成為隱形且關鍵的信任基礎。信用卡資料是否安全、帳號是否容易被盜，甚至平台如何處理異常交易，都是消費者默默觀察的重點。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月30日至2026年4月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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