「500碗2026」完整名單6/26全面發布！小吃市集首度於台北、高雄雙城登場

第四屆500碗2026，將於6月26日正式公布本屆名單。圖／500碗提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邁入創刊6周年的新里程，指標青年媒體《500輯》持續發揮跨越世代的影響力，2026下半年的精彩計畫蓄勢待發。其中，引發廣大迴響、重新定義台灣味覺地標的小吃指南「500碗」，第四屆完整名單盛典將於6月26日盛大揭曉。

500碗自創立以來，一貫呼應品牌的當代敘事及不斷探索的初衷──「聚焦菜色本身魅力，發現台灣餐桌新風景」。相較於「500盤」主力的餐廳美饌，500碗更精準鎖定街頭巷弄的庶民底蘊。回望過去三屆榜單，不僅在數位社群中發酵為現象級話題，更成為全民探訪不同城市時的必備索引。由主辦單位創建的「得碗店家電子地圖」，目前累計瀏覽量已突破1,000萬次，展現出無可撼動的強烈穿透力。

500碗2026同樣廣邀涵蓋餐飲界名人、企業經營者、藝文工作者、指標性網紅及娛樂圈代表等跨領域的50位知名人物組成評審團。透過他們獨到的眼光，分享過去一年在各自的全台巡禮中，最令他們心動的10道靈魂小吃，呼應今年「一碗一地，全台入席」的主題。最終榜單不只是個人品味與喜好的分享，更是一份融合在地觀點與飲食趨勢的集體創作，帶領大眾重新發現那些隱身於日常、但絕對值得專程造訪的台灣真滋味。

攜手環境部推動永續 指定用車TOYOTA歡慶COROLLA 60週年

為推動環境永續，環境部攜手500碗將特別頒發「500碗 X 環境部 友善食力獎」，透過外送評選方式從本屆500碗得碗店家中，選出「減少一次用塑膠包材、包裝設計簡化」的小吃店家頒發友善食力獎，並提倡建立友善環境的消費習慣，鼓勵小吃業者與消費者共同實踐「源頭減量」。

500碗2026指定用車為TOYOTA，5月推出The 60th-COROLLA 60週年典藏版，將深耕台灣的信賴融入設計，於細節中體現日式工藝的細膩與堅持，期望陪伴每個家庭，寫下更多屬於家的動人故事。

中信uniopen聯名卡相伴感受小吃魅力、星展銀行打造消費體驗

第四屆500碗攜手共同夥伴「中國信託 uniopen 聯名卡」，一同關注台灣在地小店與街頭美食文化。中國信託uniopen聯名卡秉持「無所不在、無時不在，陪你生活每一天」的宗旨，從日常超商、咖啡到百貨量販，隨時隨地提供最貼心的支付與會員體驗。此次攜手500碗，我們將這份陪伴延伸至街頭巷尾，邀請您走進巷弄、探索最溫暖的在地風味。讓尋訪台灣小吃成為您生活的每一天，以實際行動支持職人精神，共同感受專屬台灣的飲食魅力！

星展銀行不僅是全球最佳銀行與亞洲最安全銀行，更融合數位創新與永續理念，精心打造值得信賴且貼近消費者需求的信用卡消費體驗。想輕鬆探索500碗小吃店家，快下載「去哪吃」APP，可以瀏覽得獎榜單，一鍵導航前往店家，輕鬆探索在地人氣美味。每一次猶豫「吃什麼」的時候，就交給「去哪吃」，立即下載註冊最高抽500元折扣金。

吃小吃當然要配酒，KIRIN「一番搾經典款」以100%嚴選麥芽與萃取第一道麥汁釀造，打造經典濃郁麥香，呈現講究風味的經典美味。另一款「一番搾零糖質」以創新糖質CUT製法，提供滿足追求甘醇順口與均衡生活的新世代需求；而威士忌品牌仕高利達希望透過《500碗》所代表的在地美食文化，展現威士忌與台灣多元小吃、熱炒及聚餐文化之間自然且貼近生活的連結。

代表台灣人幸福的味道丸莊醬油，傳承百年，更是許多小吃店的最佳夥伴。

網羅各界跨世代領袖，建立獨到的小吃賞析視角

第四屆500碗2026評審名單。圖／500碗提供

500碗2026評審集結國巨集團董事長陳泰銘、老爺酒店集團執行長沈方正、美學巨匠蔣勳、世界名廚江振誠、豊漁餐飲集團創辦人朱𩃀理、永心鳳茶執行長薛舜迪、知名YouTuber阿滴、《股癌》主持人謝孟恭、顏社主理人迪拉、藝術修復專家蔡舜任、世界麵包冠軍吳寶春、飛花落院創辦人魏幸怡；藝人藍心湄、Lulu黃路梓茵、劉冠廷、鍾欣凌、黃鐙輝、李易及當紅樂團宇宙人；飲食作家葉怡蘭、謝忠道、徐仲、曹銘宗等，今年以電視節目《也好吃》引發收視熱潮的作家兼主持人馬世芳也再度擔任評審。50位評審裡近半數為首次參與500碗評選的新面孔，期待新舊評審視野的重疊與互補，勾勒出更完整的台味圖譜。

首度擔任評審的知名設計師馮宇表示：「小吃最有趣的地方在於它不只是食物，更像是一種記憶的載體，讓人重新回到某段人生裡。」他趣味形容小吃像是味蕾的「定期定額」，不需要付出多大的代價，卻能慢慢累積幸福感。同樣第一次參與評審、擁有許多追蹤者的謝孟恭笑稱：「小吃不是投資分析，好吃就是唯一的基本面。」連續四屆負責評選的設計師暨作家Hally Chen認為：「一頓飯就是一次冒險，我會為了喜歡吃的東西跑很遠，因為人生真的很苦，不找點樂子很難過下去。」而蔣勳則直言說道：「小吃傳承已不是家族私傳，沒有狹隘短視的你我之分，竟可能是台灣史動人的故事。」

500碗小吃派對市集將於台北高雄雙城登場

500碗2026小吃市集，將於台北、高雄接力登場。圖／500碗提供

500碗2026的發布自然不只有正式揭榜的記者會暨頒獎典禮，2024-2025連續兩年舉辦、開放入場前夕就吸引排隊人龍的「小吃派對市集」不僅將再度登場，更首度橫跨縣市舉辦，將於台北西門紅樓戶外廣場及高雄夢時代購物中心幸福廣場接力上陣，希望更多的民眾有機會把平日散落各地的美食，在距離更近的地緣關係下一網打盡。

台北西門町作為近年國際觀光客、年輕族群必訪的人氣地標，小吃派對市集移師此地舉辦，期待更多人親炙台灣小吃的獨特魅力；而親子族群眾多、交通方便的高雄夢時代購物中心，亦是500碗市集正式首度南下的首選，大家絕對要預留時間前往參與。

請與我們一起探尋，持續領略台灣街頭最具生命力的飲食底蘊，更多500碗2026細節資訊敬請關注500輯官方社群、500碗官網。

活動資訊

500碗2026小吃派對市集 台北場 日期：2026/6/26-28（五至日） 時間：周五16:00-20:00、周六11:00-20:00、周日11:00-18:00 地點：西門紅樓戶外廣場（台北市萬華區西門里成都路10號）

500碗2026小吃派對市集 高雄場 日期：2026/7/11-12（六日） 時間：周六11:00-20:00、周日11:00-18:00 地點：夢時代購物中心幸福廣場（高雄市前鎮區中華五路789號）

● 500碗2026 中/英文版官網：https://udn.com/500bowlsaward

※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康