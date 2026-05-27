廣島風檸檬旬鮮雙饗鍋、炙火蒲燒鰻上桌！欣葉SHABU SHABU新菜好消暑

氣候炎熱，欣葉SHABU SHABU今夏將日本瀨戶內海的清涼微風帶入餐桌，6月1日至8月31日期間，清爽限時推出「廣島風檸檬旬鮮雙饗鍋」及商業午餐「炙火蒲燒鰻套餐」，在炎夏之中為賓客注入飽滿的職人元氣。

廣島縣受惠於溫暖氣候與充足日照，孕育出的檸檬以酸度柔和、香氣清新著稱，被譽為檸檬的故鄉。此次推出的「廣島風檸檬旬鮮雙饗鍋」，遵循廣島在地旬味，以豬大骨、老母雞與多樣蔬菜慢火熬煮湯底，並加入日式鹽麴、月桂冠清酒增添風味，製成旬味雞野菜鍋。同時料理長將黃檸檬以鹽巴抹擦外皮，增加果皮清香同時減低苦澀感。待湯底滾沸後再加入鮮檸檬片細煮，為鍋物賦予酸甜明亮的滋味。

套餐中，除了搭配松阪豬肉片、季節海鮮盤、主食、甜點等內容，還特別選用來自台灣東海岸的石花凍，搭配百香果製成開胃先付，讓整體套餐更具消暑感，限定飲品「瀨戶藍海水語」採藍柑橘風味搭配乳酸飲，並搭配檸檬原汁，同樣具有酸爽的假日氣息，全套3,280元。

欣葉SHABU SHABU也傳承日本夏季「土用丑日」吃鰻魚補元氣的文化，同步針對午間時段推出「炙火蒲燒鰻套餐」。以正統關東手法，將鰻魚先蒸後烤，成就鬆軟細緻的肉質質地，搭配特調日式醬汁與日本山椒粉提升層次，讓民眾在午間時段帶來飽滿的元氣，每套880元。