來店送「炙燒生牛肉」！日本京都「燒肉牛匠新」首登台 全程專人代烤
來自京都祇園的知名板前燒肉品牌「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，即日起正式於台北春大直開出海外首店。燒肉牛匠新標榜使用日本三大和牛之一的「近江牛」為主角，結合京都料理文化，提供沉浸式的感官體驗。為慶祝新店開幕，首週消費即贈送「炙燒生牛肉」。
「燒肉牛匠新」主打以近江和牛、專人代烤服務與沉浸式日式空間設計，提供頂級燒肉體驗。本次由御嵿集團攜手日方引進來台，全新開幕的春大直店，規劃近120坪空間，打造京都街景意象，並融合町屋元素與當代日式美學，以《陰翳禮讚》為靈感核心，透過光影、材質與留白營造低調奢華氛圍。全店除2個板前空間之外，亦規劃獨立包廂，滿足不同賓客的使用需求。
店內選用譽為「和牛女王」的「近江雌牛」為核心食材，規劃套餐組合與單點方案，透過職人分切與料理節奏，呈現各部位油脂比例與風味層次，並依台灣市場需求導入海鮮與豬肉等多元品項。「燒肉牛匠新」採全程「專人代烤」服務，藉此呈現各個食材的最佳狀態。在板前席位，還可近距離展演料理過程，營造兼具互動與儀式感的用餐體驗，實踐視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，以及情感體驗的高端款待哲學。
為慶祝台灣首店正式開幕，即日起至6月2日止，凡到店消費即贈「炙燒生牛肉」1份，數量有限，贈完為止。
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