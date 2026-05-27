快訊

中職／連28局沒得分、連3場遭完封 兄弟再吞本季第2度6連敗

來店送「炙燒生牛肉」！日本京都「燒肉牛匠新」首登台 全程專人代烤

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「燒肉牛匠新」採全程專人代烤服務，確保每項食材的最佳狀態。圖／燒肉牛匠新提供
「燒肉牛匠新」採全程專人代烤服務，確保每項食材的最佳狀態。圖／燒肉牛匠新提供

來自京都祇園的知名板前燒肉品牌「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，即日起正式於台北春大直開出海外首店。燒肉牛匠新標榜使用日本三大和牛之一的「近江牛」為主角，結合京都料理文化，提供沉浸式的感官體驗。為慶祝新店開幕，首週消費即贈送「炙燒生牛肉」。

「燒肉牛匠新」主打以近江和牛、專人代烤服務與沉浸式日式空間設計，提供頂級燒肉體驗。本次由御嵿集團攜手日方引進來台，全新開幕的春大直店，規劃近120坪空間，打造京都街景意象，並融合町屋元素與當代日式美學，以《陰翳禮讚》為靈感核心，透過光影、材質與留白營造低調奢華氛圍。全店除2個板前空間之外，亦規劃獨立包廂，滿足不同賓客的使用需求。

店內選用譽為「和牛女王」的「近江雌牛」為核心食材，規劃套餐組合與單點方案，透過職人分切與料理節奏，呈現各部位油脂比例與風味層次，並依台灣市場需求導入海鮮與豬肉等多元品項。「燒肉牛匠新」採全程「專人代烤」服務，藉此呈現各個食材的最佳狀態。在板前席位，還可近距離展演料理過程，營造兼具互動與儀式感的用餐體驗，實踐視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺，以及情感體驗的高端款待哲學。

為慶祝台灣首店正式開幕，即日起至6月2日止，凡到店消費即贈「炙燒生牛肉」1份，數量有限，贈完為止。

「燒肉牛匠新」規劃有精緻的板前空間，可以近距離欣賞職人手藝。圖／燒肉牛匠新提供
「燒肉牛匠新」規劃有精緻的板前空間，可以近距離欣賞職人手藝。圖／燒肉牛匠新提供

店內主打油花細緻的「近江牛」。圖／燒肉牛匠新提供
店內主打油花細緻的「近江牛」。圖／燒肉牛匠新提供

燒肉 京都 日本

延伸閱讀

京都祇園「燒肉牛匠新」於春大直正式開幕　打造高端燒肉新地標 開幕首周贈炙燒生牛肉 百坪空間重現京都街景 全程專人代烤免動手

台灣百億韓食商機韓國「百年土種蔘雞湯」海外首站

姜滿堂「韓式燒肉吃到飽」10人同行1人免費！点爭鮮泰式創意料理上桌

本村炸雞高雄開新店「炸雞買1送1」 繼光香香雞×黑松沙士套餐送提袋

相關新聞

來店送「炙燒生牛肉」！日本京都「燒肉牛匠新」首登台 全程專人代烤

來自京都祇園的知名板前燒肉品牌「燒肉牛匠新（Yakiniku Gyusho Shin）」，即日起正式於台北春大直開出海外首店。燒肉牛匠新標榜使用日本三大和牛之一的「近江牛」為主角，結合京都料理文化，提供沉浸式的感官體驗。為慶祝新店開幕，首週消費即贈送「炙燒生牛肉」

妮可基嫚、GD都在列！香奈兒2026春夏眼鏡廣告陣容超豪華

時尚精品香奈兒（CHANEL）推出2026春夏眼鏡系列形象廣告，集結不同個人魅力的品牌大使，從妮可基嫚（Nicole Kidman）、G-Dragon、莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）到阿尤艾德維利（Ayo Edebiri），陣容豪華，各以獨特氣場詮釋本季全新主題，傳達多元並存、個性鮮明的風格宣言，成為本季最吸睛的形象之一。

限量86組！麥卡倫百年傳奇再續新章 The Romantica Collection登場

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再次將威士忌推向藝術與收藏的高峰。適逢傳奇酒款「Fine & Rare珍稀系列1926年」問世百周年，麥卡倫正式推出全新「The Romantica Collection」，不僅向這款被譽為「威士忌史上最受藏家推崇之作」致敬，更邀請40年前曾參與原版酒標創作的三位藝術大師——Sir Peter Blake、Valerio Adami與Michael Dillon再度聚首，以全新作品續寫跨越世紀的藝術傳奇。

65%用戶沒外送不行！foodpanda攜手工會啟動「外送三安計畫」升級服務

外送產業迎來關鍵轉型，foodpanda持續關注外送夥伴工作安全與消費者服務體驗，宣布攜手中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會，正式啟動「粉紅外送三安計畫」，聚焦「道安、食安、心安」3大核心，宣布將過去分散的線上教育訓練，導入由資深外送員與專業講師帶領的巡迴實體工作坊，旨在提升外送品質並強化產業競爭力。

本村炸雞高雄開新店「炸雞買1送1」 繼光香香雞×黑松沙士套餐送提袋

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」，將於6月1日開設全新門市「高雄新光左營店」，乃是品牌在高雄第2間、全台第9間門市。此次店址位於高雄新光三越左營店 (彩虹市集)，鄰近高鐵左營站、台鐵新左營站與捷運左營站，能為在地鄉親與往來旅客帶來新的用餐選擇。

14歲赴韓當練習生 AHOF簡志恩演繹KlassiC.《我獨自升級》聯名超有感觸

眼鏡品牌KlassiC.攜手全球人氣動畫《我獨自升級》推出全新合作系列，並邀請韓團AHOF成員簡志恩演繹，全系列於5月28日在KlassiC. 門市、官網及官方蝦皮、MOMO全通路正式發售，兩副摺疊墨鏡再享8.5折優惠，還有限量《我獨自升級》盲包小卡和「成振宇T-shirt」滿額贈好禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。