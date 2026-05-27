妮可基嫚、GD都在列！香奈兒2026春夏眼鏡廣告陣容超豪華

時尚精品香奈兒（CHANEL）推出2026春夏眼鏡系列形象廣告，集結不同個人魅力的品牌大使，從妮可基嫚（Nicole Kidman）、G-Dragon、莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）、佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）到阿尤艾德維利（Ayo Edebiri），陣容豪華，各以獨特氣場詮釋本季全新主題，傳達多元並存、個性鮮明的風格宣言，成為本季最吸睛的形象之一。

此次平面廣告由知名攝影師Craig McDean拍攝，透過鏡頭細膩捕捉五位藝人截然不同的個人魅力。畫面中每位大使皆以自然率性、不受框架束縛的姿態亮相，自在展現專屬自我風格，完美襯托眼鏡系列的設計精髓。向來是造型靈魂配件的眼鏡，不僅是整體穿搭的點睛之筆，更是一種品與態度的表達。

2026春夏眼鏡系列延續香奈兒品牌經典基因，將菱格紋、雙色配色設計與雙C標誌皆經過重新解構演繹，轉化為低調內斂的細節或躍升為大膽搶眼的視覺焦點。太陽眼鏡系列更以璀璨水鑽、CHANEL字樣、精工雕琢的輪廓線條及明亮飽和的亮麗色彩加以點綴，展現豐富細膩的設計層次。眼鏡既可化為低調內斂的精緻細節，也能成為吸睛搶眼的視覺亮點。

品牌大使佩德羅帕斯卡演繹香奈兒2026春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供

品牌大使莉莉蘿絲戴普演繹香奈兒2026春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供

品牌大使阿尤艾德維利演繹香奈兒2026春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供

品牌大使莉莉蘿絲戴普演繹香奈兒2026春夏太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

品牌大使阿尤艾德維利演繹香奈兒2026春夏太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

品牌大使G-Dragon演繹香奈兒2026春夏太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

品牌大使佩德羅帕斯卡演繹香奈兒2026春夏太陽眼鏡。圖／香奈兒提供

品牌大使妮可基嫚演繹香奈兒2026春夏眼鏡系列形象廣告。圖／香奈兒提供