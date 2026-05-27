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限量86組！麥卡倫百年傳奇再續新章 The Romantica Collection登場

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Sir Peter Blake《音樂室》以其標誌性的普普藝術拼貼語彙，構築出麥卡倫精神象徵 Easter Elchies House「八角廳」中的慶典場景。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Sir Peter Blake《音樂室》以其標誌性的普普藝術拼貼語彙，構築出麥卡倫精神象徵 Easter Elchies House「八角廳」中的慶典場景。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再次將威士忌推向藝術與收藏的高峰。適逢傳奇酒款「Fine & Rare珍稀系列1926年」問世百周年，麥卡倫正式推出全新「The Romantica Collection」，不僅向這款被譽為「威士忌史上最受藏家推崇之作」致敬，更邀請40年前曾參與原版酒標創作的三位藝術大師——Sir Peter Blake、Valerio Adami與Michael Dillon再度聚首，以全新作品續寫跨越世紀的藝術傳奇。

「Fine & Rare珍稀系列」之所以被視為威士忌世界中的傳奇，除了全球僅40瓶的稀有性，更因其背後承載一段橫跨百年的故事。當世界仍在動盪中的1926年，當時擔任麥卡倫董事總經理的Janet Harbinson女士，決定將珍貴酒液封存於歐洲紅橡木雪莉桶中，歷經60年熟成後，最終於1986年裝瓶問世。這批酒款後來不僅屢屢刷新國際拍賣紀錄，也奠定麥卡倫與當代藝術的深度連結。

麥卡倫1986年裝瓶時首次邀請藝術家為威士忌創作專屬酒標，開啟威士忌與藝術跨界合作的新篇章。40年後，全新「The Romantica Collection」則以「浪漫主義」為核心概念，以嶄新視角重新詮釋橫跨1986至2026的時光旅程。

其中，被譽為英國普普藝術之父的Sir Peter Blake，以作品《音樂室》重現麥卡倫精神象徵Easter Elchies House八角廳中的歡聚場景，透過人物與符號拼貼，描繪品牌長年凝聚的社群文化；義大利新具象藝術大師Valerio Adami，則以《浪漫》描繪Janet Harbinson身著紅色禮服，佇立蘇格蘭原野的身影，將女性守護者形象，轉化為關於信念與時間的象徵；而Michael Dillon的《麥卡倫莊園》，則透過充滿層次感的風景筆觸，再現斯佩河畔自然景觀與現代酒廠建築共生的樣貌。

除藝術價值，「The Romantica Collection」亦延續麥卡倫對雪莉橡木桶工藝的極致追求。酒款由麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell操刀，於歐洲紅橡木雪莉桶中熟成。酒體洋溢杏桃果醬、成熟蜜桃、太妃糖與糖漬薑氣息，入口後紅糖、蜜桃、荔枝與黑櫻桃風味層層展開，尾韻帶有乾果、皮革與可可氣息，並隱約透出細緻的泥煤氣味。

「The Romantica Collection」瞄準全球頂級威士忌藏家市場，每瓶皆置於專屬歐洲橡木禮盒中，外觀飾以藝術家作品，並附上藝術家簽名酒標、限量版畫、收藏手冊與由Kirsteen Campbell親筆簽署的編號證書。全球限量258瓶，每位藝術家版本各發行86瓶，並將以「三款藝術家限量版完整套組」形式獨家販售，預計將於7月30日正式推出。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「The Romantica Collection」歷經時間淬練，發展出極具層次感的果香與橡木風味，展現出無與倫比的優雅氣質。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Romantica Collection」歷經時間淬練，發展出極具層次感的果香與橡木風味，展現出無與倫比的優雅氣質。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

致敬威士忌史上最受藏家推崇的傳奇之作，麥卡倫「The Romantica Collection」登場。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
致敬威士忌史上最受藏家推崇的傳奇之作，麥卡倫「The Romantica Collection」登場。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「The Romantica Collection」全球限量僅 258 瓶，每位藝術家版本各發行86瓶，並將以「三款藝術家限量版完整套組」形式獨家販售。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Romantica Collection」全球限量僅 258 瓶，每位藝術家版本各發行86瓶，並將以「三款藝術家限量版完整套組」形式獨家販售。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「The Romantica Collection」由麥卡倫釀酒大師 Kirsteen Campbell 親自執掌，酒液於單一歐洲紅橡木雪莉桶中靜靜熟成，細膩淬鍊出優雅而層次分明的風味結構。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「The Romantica Collection」由麥卡倫釀酒大師 Kirsteen Campbell 親自執掌，酒液於單一歐洲紅橡木雪莉桶中靜靜熟成，細膩淬鍊出優雅而層次分明的風味結構。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Valerio Adami《浪漫》以「時間旅行」為敘事核心，透過鮮烈而富張力的人物構圖，描繪 Janet Harbinson 女士身著紅色禮服佇立於蘇格蘭原野之間的身影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Valerio Adami《浪漫》以「時間旅行」為敘事核心，透過鮮烈而富張力的人物構圖，描繪 Janet Harbinson 女士身著紅色禮服佇立於蘇格蘭原野之間的身影。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Michael Dillon《麥卡倫莊園》以層次豐富且充滿動態感的風景筆觸，再現斯佩河畔的自然景觀，傳遞自然、人文與建築共生的理念。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
Michael Dillon《麥卡倫莊園》以層次豐富且充滿動態感的風景筆觸，再現斯佩河畔的自然景觀，傳遞自然、人文與建築共生的理念。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三位藝術巨擘相隔40年後再度聚首，讓跨越世紀的藝術敘事，在當代語境中持續延展。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三位藝術巨擘相隔40年後再度聚首，讓跨越世紀的藝術敘事，在當代語境中持續延展。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫 威士忌

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