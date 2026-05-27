限量86組！麥卡倫百年傳奇再續新章 The Romantica Collection登場
全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），再次將威士忌推向藝術與收藏的高峰。適逢傳奇酒款「Fine & Rare珍稀系列1926年」問世百周年，麥卡倫正式推出全新「The Romantica Collection」，不僅向這款被譽為「威士忌史上最受藏家推崇之作」致敬，更邀請40年前曾參與原版酒標創作的三位藝術大師——Sir Peter Blake、Valerio Adami與Michael Dillon再度聚首，以全新作品續寫跨越世紀的藝術傳奇。
「Fine & Rare珍稀系列」之所以被視為威士忌世界中的傳奇，除了全球僅40瓶的稀有性，更因其背後承載一段橫跨百年的故事。當世界仍在動盪中的1926年，當時擔任麥卡倫董事總經理的Janet Harbinson女士，決定將珍貴酒液封存於歐洲紅橡木雪莉桶中，歷經60年熟成後，最終於1986年裝瓶問世。這批酒款後來不僅屢屢刷新國際拍賣紀錄，也奠定麥卡倫與當代藝術的深度連結。
麥卡倫1986年裝瓶時首次邀請藝術家為威士忌創作專屬酒標，開啟威士忌與藝術跨界合作的新篇章。40年後，全新「The Romantica Collection」則以「浪漫主義」為核心概念，以嶄新視角重新詮釋橫跨1986至2026的時光旅程。
其中，被譽為英國普普藝術之父的Sir Peter Blake，以作品《音樂室》重現麥卡倫精神象徵Easter Elchies House八角廳中的歡聚場景，透過人物與符號拼貼，描繪品牌長年凝聚的社群文化；義大利新具象藝術大師Valerio Adami，則以《浪漫》描繪Janet Harbinson身著紅色禮服，佇立蘇格蘭原野的身影，將女性守護者形象，轉化為關於信念與時間的象徵；而Michael Dillon的《麥卡倫莊園》，則透過充滿層次感的風景筆觸，再現斯佩河畔自然景觀與現代酒廠建築共生的樣貌。
除藝術價值，「The Romantica Collection」亦延續麥卡倫對雪莉橡木桶工藝的極致追求。酒款由麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell操刀，於歐洲紅橡木雪莉桶中熟成。酒體洋溢杏桃果醬、成熟蜜桃、太妃糖與糖漬薑氣息，入口後紅糖、蜜桃、荔枝與黑櫻桃風味層層展開，尾韻帶有乾果、皮革與可可氣息，並隱約透出細緻的泥煤氣味。
「The Romantica Collection」瞄準全球頂級威士忌藏家市場，每瓶皆置於專屬歐洲橡木禮盒中，外觀飾以藝術家作品，並附上藝術家簽名酒標、限量版畫、收藏手冊與由Kirsteen Campbell親筆簽署的編號證書。全球限量258瓶，每位藝術家版本各發行86瓶，並將以「三款藝術家限量版完整套組」形式獨家販售，預計將於7月30日正式推出。
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