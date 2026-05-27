麥當勞、一風堂都來了！台中高鐵首座街邊店商城今招商 力拚年底營運

台中高鐵特區首座大型複合式商城富旺「F PLAZA」今招商，吸引包括麥當勞、森森燒肉、一風堂等在內近百家業者到場，詢問熱度高。富旺國際董事長林宗毅說，該商場規畫為「享樂生活」街邊店，共26個店面單元，已取得使用執照，力拚今年底營運。

陳姓居民說，台中高鐵特區內，除了高鐵站內，少有美食、生活品牌名店進駐，一般消費都會選擇開車到市中心，因此相當期待「F PLAZA」營運。

台中人口增加，百貨零售業進入「戰國時代」，除了全台店王台中新光三越百貨、大遠百外，近期有北屯漢神洲際開幕，高鐵特區烏日D-ONE 第一大天地、西屯置地廣場（台中101）、冠德環球購物中心、「F PLAZA」、豐邑塔等接力插旗。

富旺國際看好高鐵生活圈的發展，以「日常便利、輕鬆消費、生活休閒」為核心概念，推出占地5429坪的生活型商場「F PLAZA」，採一樓平面開放式「街邊店」設計，要與傳統大型封閉式百貨區隔。

林宗毅說明，「F PLAZA」單店坪數約50至455坪，導入多元餐飲、零售品牌、生活選品與休閒娛樂等，結合不定期市集活動與主題企畫；從餐飲聚會、生活採買，到親子休閒與商務停留，讓消費者不必特地開車進市區排隊找車位，同步滿足在地家庭與高鐵商務客的餐飲休憩需求。

「F PLAZA」導入ESG永續理念，包括雨水回收系統、太陽能板、省水設備、節能燈具、模組化外牆設計，以及八米退縮綠色親子廊道等全面納入綠色思維。

富旺國際強調，「F PLAZA」商場緊鄰高鐵、台鐵和捷運綠線等三鐵共構的台中高鐵站，同時可快速串聯國道一號、國道三號與74快速道路，不僅台中市區居民能快速抵達，彰化、南投等中部生活圈消費者也能便利往返，期盼打造成為烏日居民與通勤族不可或缺的新興生活據點。

富旺「F PLAZA」今招商，吸引包括麥當勞、森森燒肉、一風堂等在內近百家業者到場。圖／富旺國際提供

富旺「F PLAZA」今招商，吸引包括麥當勞、森森燒肉、一風堂等在內近百家業者到場。圖／富旺國際提供

富旺「F PLAZA」今招商，吸引包括麥當勞、森森燒肉、一風堂等在內近百家業者到場。圖／富旺國際提供