65%用戶沒外送不行！foodpanda攜手工會啟動「外送三安計畫」升級服務

外送產業迎來關鍵轉型，foodpanda持續關注外送夥伴工作安全與消費者服務體驗，宣布攜手中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會，正式啟動「粉紅外送三安計畫」，聚焦「道安、食安、心安」3大核心，宣布將過去分散的線上教育訓練，導入由資深外送員與專業講師帶領的巡迴實體工作坊，旨在提升外送品質並強化產業競爭力。

foodpanda營運總監黃昭傑指出，根據近期上千份消費者問卷顯示，外送服務已成為65%民眾的生活必需品，且近9成用戶每週使用1至2次以上。黃昭傑表示：「外送已不只是便利服務，消費者現在更重視道路安全、餐點品質與流程體驗。推動三安計畫的初衷，就是希望透過資源整合，與夥伴站在第一線，帶動產業正向升級。」

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉也強調，工會與平台並非對立，共同目標是讓產業穩定發展。他直言，過去線上訓練存在盲點，外送員可能只是「點點滑鼠」，不一定能吸收實務技巧，導致找錯地址或取餐錯誤等困擾持續發生。鄭力嘉表示：「我們整合資深夥伴的實戰心得，將過去需要經驗累積的實務技巧轉化為系統化課程，讓夥伴少走冤枉路，也讓消費者更放心。」

foodpanda今年面臨外送專法上路與市場併購案的雙重挑戰，針對專法中引入的「時間計價」制，foodpanda坦言，「絕對會對營運成本產生顯著影響。」儘管專法保障了夥伴權益，但時間計價存在許多不確定性，如等餐、塞車甚至上廁所等時間成本的界定，皆是國際首見的挑戰。對於外界關心是否漲價，公共關係暨公共事務總監郭昕宜表示，現階段將優先透過App與流程優化，例如縮短等餐時間、優化疊單路線，將時間轉化為效率，以抵銷成本壓力，待專法正式上路後，再依實際數據評估調價策略。

至於Grab併購foodpanda台灣業務進度，foodpanda回應，相關審議進度仍在公平會進行中，公司目前僅能以官方公告資訊為準。鄭力嘉則以工會立場重申，希望市場能維持至少2家以上具競爭力的平台，避免單一平台壟斷，以保障外送員、商家與消費者的多方權益。

foodpanda營運總監黃昭傑分享「外送服務體驗調查結果」。圖／foodpanda提供

foodpanda及各地外送工會共同響應，以「道安、食安、心安」為三大核心，規劃第一線外送夥伴專業工作坊。圖／foodpanda提供