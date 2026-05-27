本村炸雞高雄開新店「炸雞買1送1」 繼光香香雞×黑松沙士套餐送提袋

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」，將於6月1日開設全新門市「高雄新光左營店」，乃是品牌在高雄第2間、全台第9間門市。此次店址位於高雄新光三越左營店 (彩虹市集)，鄰近高鐵左營站、台鐵新左營站與捷運左營站，能為在地鄉親與往來旅客帶來新的用餐選擇。

本村韓食炸雞最大特色，就是使用雙重炸製與手工刷醬工法，呈現炸雞外酥內嫩的口感，包括有招牌蒜醬、秘製香辣、經典洋釀等不同口味，並提供個人餐、多人套餐可選擇。為慶祝開幕，6月1日至6月3日，凡內用「本村炸雞綜合（S或M）」，即贈送「同品項電子兌換券」一張，現享買1送1，每日限量20組。

除此之外，6月1日起，全台門市新推出「韓流炸雞堡套餐」、「韓流泡菜牛堡套餐」、「韓流泡菜豬堡套餐」等新品方案，另外6月5日至9月30日，點購本村炸雞，搭配指定飲品可享第2杯半價。

「繼光香香雞」今夏攜手國民飲料「黑松沙士」，自6月1日至6月30日期間，共同打造「夏日派對套餐」，每組內含特規等級的「香香炸雞」、「阿根廷魷魚」，還有黑松沙士清新紅柚風味，享受經典相遇的滋味，優惠價275元，前3,000名還贈送針織提袋。

繼光香香雞也同步推出兩款全新炸物單品。「爆醬塔塔可樂餅」擁有酥脆外皮，內餡則有著溼潤口感與塔塔醬的香氣，6月7日前，限時優惠價14元。另款「玉米肋排」則將玉米切製成方便入口的長條形式，炸後帶來濃郁玉米甜香，每份49元。