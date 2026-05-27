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文化部推沉浸式海洋XR體驗 高雄棧柒庫變身深海虛擬秘境
不背氧氣瓶、不必穿蛙鞋就能潛進深海，文化部攜手HTC與國際沉浸式內容團隊Wevr今天共同推出全新走動式XR作品「海之召喚：海洋生靈祈願旅程」，最大特色是可以多人共享虛擬空間自由行走，成為高雄港文化科技新亮點。
這次展演在高雄港棧七庫登場，是文化部近年推動文化科技、沉浸式內容與場域娛樂結合的重要案例，XR技術已突破多人同步定位、空間感測與互動式敘事，觀眾可邊移動、邊探索，透過手勢與海洋生物互動，提升沉浸感與參與感。
作品內容重現台灣海域，從台灣白海豚、藍鯨、雙髻鯊到藍眼淚、珊瑚礁、深海沉船與漁業文化，從馬祖北海坑道研究基地一路深入海溝、沉船遺跡與深海洞穴，打造兼具娛樂與保育的沉浸式體驗。
文化部文創發展司司長江清松表示，文化科技逐漸成為台灣文化內容創新與國際連結的重要媒介，海之召喚的體驗以台灣海洋文化與自然生態為核心，透過XR技術與沉浸式敘事，也展現跨域合作與國際輸出的潛力。
HTC旗下VIVERSE總經理林俊吳指出，台灣四面環海，但多數人對海洋的理解仍停留在觀光與海邊活動，希望藉由XR技術讓觀眾不只是看海，而是走進深海，重新感受海洋與土地之間的連結。
熱愛潛水、曾任海洋保育大使的藝人小嫻（黃瑜嫻）體驗後形容，場景中的光線、聲音與水下氛圍接近真實潛水感受，笑說有幾個瞬間會忘記自己是在XR世界。
她也說，以前來高雄駁二、大港橋散步、看夕陽，現在可以在棧柒庫直接潛進深海世界，不用穿潛水裝備，也能感受深海的寧靜與震撼，會是很有記憶點的一日或半日遊新玩法。
「海之召喚：海洋生靈祈願旅程」即日起至11月27日於VIVELAND VR虛擬實境樂園棧柒庫展出，今天下午3時起於ibon售票系統正式開賣，同步推出限時早鳥優惠550元至6月10日止。
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