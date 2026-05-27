14歲赴韓當練習生 AHOF簡志恩演繹KlassiC.《我獨自升級》聯名超有感觸

眼鏡品牌KlassiC.攜手全球人氣動畫《我獨自升級》推出全新合作系列，並邀請韓團AHOF成員簡志恩演繹，全系列於5月28日在KlassiC. 門市、官網及官方蝦皮、MOMO全通路正式發售，兩副摺疊墨鏡再享8.5折優惠，還有限量《我獨自升級》盲包小卡和「成振宇T-shirt」滿額贈好禮。

KlassiC.與人氣動畫《我獨自升級》的合作，特別邀請到品牌好友、韓團AHOF成員簡志恩出鏡演繹，這是他在2025年出道並奪下 AAA 獎項後，首度回台拍攝的首支個人廣告。

簡志恩剛好也是《我獨自升級》的粉絲，他說，在接觸這部作品時，便深深被主角成振宇的成長歷程所打動。他回顧自己14歲遠赴韓國當練習生的過程，面對陌生環境與高強度訓練，曾經歷無數挫折與自我懷疑，但也正是在這些時刻中，學會一步步累積實力，最終成功出道並獲得多個獎項肯定。這段經歷讓他對角色產生深刻連結。「我希望自己能擁有無限成長的能力，不斷地去突破極限、持續向前。」簡志恩也道出了他一路以來的信念。

這次以低調闇影美學出發，推出多款授權眼鏡，涵蓋三大系列：「配到好系列」、「摺疊墨鏡系列」與「形象款系列(HANDMADE)」，將角色代表色與細節巧妙融入於鏡腿與結構之中，在不張揚的設計中呈現動漫元素。

「配到好系列」以高CP值與效率為核心，在既有熱銷框型基礎上，雕琢比例與線條呈現動漫元素。「摺疊墨鏡系列」可收納、好攜帶的設計，為追求輕量與便利的戶外族群打造。「形象款系列(HANDMADE)」：鎖定重視生活品味的質感族群，採用小比例框型修飾臉型，搭配細膩金屬質地。

KlassiC.同步推出多款獨家周邊，將「我獨自升級」角色轉化為單品，包括Q彈「覃克抱枕」，從黑霧中浮現闇影君主的「熱感馬克杯」。購買《我獨自升級》全系列，加價299元還可獲得「帆布袋」。

韓團AHOF成員簡志恩出鏡演繹KlassiC. x 《我獨自升級》系列。圖／KlassiC.提供

摺疊墨鏡主角款「S級成振宇」，透過消光鏡框與漸層紫色鏡片，呈現升級後的強烈場。圖／KlassiC.提供

配到好系列「艾恩款」以高CP值與效率為核心。圖／KlassiC.提供

形象款系列(HANDMADE)，「方框眼鏡」採用小比例框型修飾臉型，搭配細膩金屬質地，展現高智魅力。圖／KlassiC.提供

KlassiC. x 《我獨自升級》全系列2,280元起，單筆消費合作系列滿4,000元，即贈限量《我獨自升級》盲包小卡三張與限量成振宇T-shirt一件。圖／KlassiC.提供