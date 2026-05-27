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GD、Jennie和Cortis同場看秀 香奈兒工坊系列首爾重現 明星多到數不完

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒於首爾韓華龐畢度中心重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Adagp, Paris, 2026 © Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
香奈兒於首爾韓華龐畢度中心重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Adagp, Paris, 2026 © Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

把畢卡索畫作當走秀背景？香奈兒CHANEL）在南韓首爾汝矣島（Yeouido）的全新地標韓華龐畢度中心（Centre Pompidou Hanwha Seoul）重現去年12月在紐約首度發表的2026 Métiers d'art工坊系列大秀，在該中心正式對外開放前搶先揭幕，是藝術總監 Matthieu Blazy執掌品牌後第一次在亞洲的走秀。

●與首爾跨越三十年的緣分

事實上，香奈兒與首爾擁有超過三十年的深厚淵源。從1992年，香奈兒的首個香氛美妝專賣店進駐首爾、1997年開設時裝精品店，到2012年的「小黑外套」攝影展，以及2015年時任創意總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）選址東大門設計廣場（DDP）發布的早春度假系列，香奈兒始終將首爾視為重要的創意據點。

在Matthieu Blazy看來，首爾與紐約有著極為相似的都會能量與吸引力。從席捲全球的K-pop、電影電視到飲食，首爾已成為全球流行文化的的重要基地。特地選在致力於立體主義研究的韓華龐畢度中心舉行大秀，也可以很清楚地看到此系列服飾中多元性格的交錯與重疊，呼應了立體派將人物以多維度解構再重組的藝術手法。

●以服裝重現都會景色

這場秀延續了紐約發表時的都會風格，大秀以名模申賢智（Hyunji Shin）與品牌大使Bhavitha Mandava步入韓華龐畢度中心的短片揭開序幕，讓人想起紐約大秀開場時Mandava走進地鐵站的經典畫面。

正如看秀嘉賓、法國影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）在秀後受訪時所言，大秀呈現了都會中形形色色不同女子的日常樣貌，而Blazy所設計的服裝在移動中展現出強烈的生命力：無論是在手扶梯上穿梭、在畢卡索畫作前輕鬆漫步、或在人群中一閃而過，大秀的氛圍捕捉到在城市街頭與人擦身而過、令人過目難忘的女性剪影。Blazy強調，他希望展現的是當代女性在工作、購物與日常生活中真實且自主的姿態。

系列的創作起點是Matthieu Blazy在香奈兒檔案庫中發現，嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）在20年代造訪紐約後受到當時女性的穿著啟發，開始解放拘束的細節以提升活動自由度；承襲這樣的精神，他以當代的手法讓自在自信的輕鬆感貫穿了整個系列。紐約的流行文化元素如超人、爆米花等以令人驚喜的方式為此系列注入玩味與幽默，豹紋印花與貓女元素的大量運用，則是致敬香奈兒女士早在1920年代便領先業界的動物紋美學。

●星光逼人

包括蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、瑪莉詠柯蒂亞、權志龍（G-DRAGON）、JENNIE、金高銀、高允貞、朴敘俊、桂綸鎂等香奈兒品牌大使均坐鎮前排，影帝李政宰、李炳憲、尹汝貞、金敏荷、裴斗娜以及年輕一代的韓團CORTIS成員安乾鎬及馬丁、LE SSERAFIM成員中村一葉（Kazuha）都出席看秀。

秀後派對移師東大門設計廣場（DDP）舉行，由JENNIE驚喜獻唱新歌引爆高潮。香奈兒2026 Métiers d'art工坊系列將於秀後在首爾率先上市，並將於6月4日在全球同步登場。

香奈兒經典的套裝以更為活潑的細節與飽和的色彩重新詮釋。© Adagp, Paris, 2026。圖／香奈兒提供
香奈兒經典的套裝以更為活潑的細節與飽和的色彩重新詮釋。© Adagp, Paris, 2026。圖／香奈兒提供

漸層紅色珠繡垂墜洋裝。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
漸層紅色珠繡垂墜洋裝。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

桂綸鎂出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
桂綸鎂出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

GD出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
GD出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

動物圖騰與鮮豔色彩是這一季的重點。© Adagp, Paris, 2026 © Suzanne Duchamp / Adagp, Paris, 2026。圖／香奈兒提供
動物圖騰與鮮豔色彩是這一季的重點。© Adagp, Paris, 2026 © Suzanne Duchamp / Adagp, Paris, 2026。圖／香奈兒提供

高允貞出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
高允貞出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

池昌旭出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
池昌旭出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

金高銀出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
金高銀出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒於首爾重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
香奈兒於首爾重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

JENNIE出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
JENNIE出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

蒂妲史雲頓出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
蒂妲史雲頓出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

朴敘俊出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
朴敘俊出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

鮮紅色的亮片合身洋裝與羽毛大衣。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
鮮紅色的亮片合身洋裝與羽毛大衣。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

瑪莉詠柯蒂亞出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

大秀由品牌大使Bhavitha Mandava揭開序幕。© Succession Picasso 2026。
大秀由品牌大使Bhavitha Mandava揭開序幕。© Succession Picasso 2026。

紅白藍三色的組合讓人想起美國國旗的配色。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
紅白藍三色的組合讓人想起美國國旗的配色。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

模特兒搭乘電扶梯走秀。圖／香奈兒提供
模特兒搭乘電扶梯走秀。圖／香奈兒提供

韓團CORTIS成員安乾鎬及馬丁出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
韓團CORTIS成員安乾鎬及馬丁出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

尹汝貞出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
尹汝貞出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

白色刺繡百摺長洋裝。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
白色刺繡百摺長洋裝。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

香奈兒2026工坊系列大秀呈現都會中形形色色的香奈兒女子。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
香奈兒2026工坊系列大秀呈現都會中形形色色的香奈兒女子。© Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

JENNIE出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供
JENNIE出席香奈兒於首爾重現的2026 Métiers d'art工坊系列大秀。圖／香奈兒提供

香奈兒於首爾韓華龐畢度中心重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Adagp, Paris, 2026 © Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供
香奈兒於首爾韓華龐畢度中心重現2026 Métiers d'art工坊系列大秀。© Adagp, Paris, 2026 © Succession Picasso 2026。圖／香奈兒提供

香奈兒 首爾 CHANEL

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