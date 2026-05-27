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致敬SEIKO Blue！145周年Presage限量表 將經典「有田燒」溫潤上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SEIKO Presage 145周年紀念表是經由工藝大師精心調配、監製，呈現出琉璃藍釉彩的細膩勻整紋理。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage 145周年紀念表是經由工藝大師精心調配、監製，呈現出琉璃藍釉彩的細膩勻整紋理。圖／SEIKO提供

1881年，服部金太郎在東京銀座開設「K.Hattori」店鋪，開啟SEIKO的起源。他秉持「永遠領先一步」的理念，於1913年製造出日本第一只腕表，而2026正是SEIKO 145周年，品牌發表全新限量Presage Classic Series經典腕表，以有田燒面盤與琉璃藍色調，向Seiko Blue致敬。

有田燒是日本最古老的瓷器，1616年於佐賀縣有田町問世，由朝鮮陶瓷匠李參平發現當地瓷土後創立，至今已有400多年歷史，古代並曾大量出口歐洲，同時有田町亦是日本最早發現瓷土之處，其中「有田內山傳統建築群保存地區」至今仍保留歷史風貌、古色古香。

SEIKO自2019年至今共推出多款有田燒面盤腕表，限量表多由1830年開業的有田燒工坊製作、陶瓷大師橋口博之監修，其強度為一般陶瓷的4倍；而有田燒的白瓷基底極白透白、清潔感強，硬度高且耐用，表面光滑溫潤適合標示時標與指針，加上身為日本瓷器發祥地，國際知名度高，或皆是SEIKO選用有田燒的務實考量。

本次表款由橋口博之監修，川口敏明及其團隊工坊精心打造。製作過程講究模製紋樣的完整呈現，同時釉彩並經反覆調整，呈現溫潤均勻色調；39.6毫米的HCC007表款將使用SEIKO自製6R51機械機芯為動力，並帶來72小時動力儲存，全球限量1,500只、訂價55,000元，另一只36毫米的HCC004則為白色面盤，訂價33,000元、全球限量2,500只，將從2026年7月起、在全球SEIKO專賣店與指定通路限量發售。

經Leather Working Group（LWG）認證鞣製廠所生產的皮表帶，可確保製革過程中預防並降低對環境的耗損與污染。圖／SEIKO提供
經Leather Working Group（LWG）認證鞣製廠所生產的皮表帶，可確保製革過程中預防並降低對環境的耗損與污染。圖／SEIKO提供

SEIKO Presage 145周年紀念表，精鋼、36毫米、6R51機械機芯、時間顯示、72小時動力儲存。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage 145周年紀念表，精鋼、36毫米、6R51機械機芯、時間顯示、72小時動力儲存。圖／SEIKO提供

SEIKO Presage 145周年紀念表（HCC004），33,000元。圖／SEIKO提供
SEIKO Presage 145周年紀念表（HCC004），33,000元。圖／SEIKO提供

日本 腕表 歐洲

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