走入莫內睡蓮 倘佯梵谷星空！ 沉浸藝術VR盛宴本周開演

聯合數位文創長期致力於引進國際頂級藝術來台，積極促進國內外藝術文化交流。今年6月5日至6月21日，特別推出「Fun VR名畫劇場」主題，為喜愛藝術的觀眾打造全新跨界視角，以360度全景影像與沉浸式敘事，帶領觀眾深度走入梵谷、莫內、馬諦斯等世紀藝術大師的作品與傳奇人生。

本次精選四部國際強檔VR藝術鉅作，包含《走進梵谷的調色盤》、《睡蓮之夢：走進莫內花園》、《馬諦斯：色彩之舞》與《FLOW：流動之境》，以多元視角直擊藝術大師的創作核心，打破傳統畫展的平面限制，引領觀眾「真正走進畫作之中」。隨著色彩與光影流動交織的敘事節奏，觀眾將得以貼近藝術家鮮為人知的情感、思緒與心靈風景。作品屢獲國際影展肯定與大獎殊榮，兼具藝術啟蒙與娛樂性，以淺顯易懂的敘事語言，讓不同年齡層的觀眾都能輕鬆進入藝術世界。