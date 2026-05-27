新北親子放電新去處…宏匯廣場150坪享樂園一站暢玩 還有家長充電區

深耕親子家庭生活圈的宏匯廣場，將於5月28日正式引進佔地150坪的室內遊樂場「享樂園」，搶攻新北家庭客群市場，同時推出兒童會員入園最低499元起。

親子客群向來是區域型、社區百貨的核心族群，透過打造高黏著度、適合一家大小共遊的娛樂體驗，掌握穩定人流與消費商機。

位於宏匯廣場5樓的室內遊樂場「享樂園」遊樂空間包括小孩最愛球池，球池區空間舒適寬敞可以盡情翻滾，鄰近球池區有「童樂木馬」、「希望海盜船」組成的嘉年華區。另一人氣遊戲區「玩轉沙池」，提供小型挖土機、玩具鏟子等互動器材，沙池區選用環保大粒塑粒沙打造，安全不起粉塵，只要輕鬆拍拍衣物褲襪瞬間乾淨。

4樓家家酒區集結牧場、實驗室等智育玩樂設施，「開心牧場」體驗擠牛奶、餵小牛的樂趣；以及「水科學實驗室」讓小朋友開心學習；「夢幻家家屋」結合智能廚房與感應式超市互動設計，體驗掃描結帳的情境遊戲，讓孩子開心體驗角色扮演情境。

針對喜歡電玩的小朋友，同步打造電玩區，提供Switch2玩樂專區，有團隊合作、益智動感類型的遊戲主題。同時為爸媽規劃一處舒心的停靠角落，讓家長在等候小朋友玩耍的同時，也能安心充電。

Global Mall環球購物中心迎接端午佳節與畢業聚餐旺季，集結館內多家人氣餐廳推出限定套餐與超值優惠搶攻商機，包括TGI FRIDAYS、瓦城、涓豆腐、橋村炸雞、瘋一鍋、YAYOI彌生軒及大河牧場等知名品牌，紛紛推出限定獨家專案，滿足民眾聚餐需求。

同時針對端午禮盒需求，集結星級飯店、米其林名店與500碗人氣品牌的經典名粽，以及青鳥旅行、武松殿等人氣甜點品牌，推出多款預購優惠方案，搶攻節慶送禮與自用商機。

宏匯廣場引進佔地150坪的室內遊樂場「享樂園」，搶攻新北家庭客群市場。圖／宏匯廣場提供

提供安全的超市食材，讓小朋友開心玩家家酒。圖／宏匯廣場提供

小朋友可以體驗小小收銀員的日常。圖／宏匯廣場提供

享樂園的Switch遊戲區。圖／宏匯廣場提供

GlobalMall板橋車站橋村炸雞為滿足聚餐需求，推出人氣歡聚餐推薦價格。圖／GlobalMall提供