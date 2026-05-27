不忘本心的me time 全智賢巧搭PIAGET Possession珠寶 輕奢隨身

PIAGET伯爵全球代言人全智賢，近日演出新電影《屍速禁區》中冷靜理性的角色，再度成為大眾矚目焦點。戲裡她展現強大氣場，戲外則崇尚上班投入、下班抽離並回歸真實的生活哲學，正與PIAGET經典Possession系列傳遞的「擁有」與「掌握」精神不謀而合，而快節奏的當代職場上，如何在喧囂裡保有個人內心秩序，已成為現代人珍視的日常課題。

伯爵成功將珠寶從單純的造型點綴昇華至心靈陪伴層面，使珠寶成為生活中最貼近內心的存在。無論工作、通勤或旅行後的放鬆時光，珠寶如影隨形。特別是Possession系列經典的旋轉設計也似一種優雅的動態儀式，隨手轉動的瞬間溫柔提醒著人們，為生活奔波的同時依然要將把時間留給自己；該系列融合了貴金屬、彩色寶石與俐落線條，整體設計輕盈而自在，其中經典宮廷式雕刻飾紋Décor Palace與藍色系寶石交織出細膩光澤，不流於張揚卻極具存在感；全系列Possession Vibrant Palace系列18K玫瑰金耳環、項鍊、戒指，都選用18K玫瑰金並鑲嵌土耳其石、方鈉石、藍線石與鑽石；透過寶石的色彩與質地疊加，宛如隨身的風格御守。

同時PIAGET也加碼推薦了全智賢手上配戴的Sixtie系列29毫米18K玫瑰金珠寶表，上寬下窄貌似不規格但對稱的輪廓似帶人重返1960、1970的幾何風潮，也像是新世代職場工作者在承接組織任務時依然保有自我、有稜有角。

Sixtie系列29毫米18K玫瑰金珠寶腕表，價格店洽。圖／PIAGET提供

Possession Vibrant Palace系列18K玫瑰金彩色寶石鑽石戒指，鑲嵌3顆土耳其石總重0.24克拉、3顆方鈉石總重約0.24克拉、鑲嵌3顆藍線石總重0.24克拉，49顆圓形切工鑽石約重0.38克拉，價格店洽。圖／PIAGET提供

全智賢以手上的Sixtie 29毫米玫瑰金腕表搭配Possession珠寶，展現俐落都會知性。圖／PIAGET提供