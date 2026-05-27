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微風南京改裝大風吹！300坪西松屋進駐8月開幕 微風超市輕量化瘦身

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
日本人氣母嬰童裝品牌「西松屋」，台北首店將進駐微風南京2樓開出300坪店鋪。圖／摘自google map
日本人氣母嬰童裝品牌「西松屋」，台北首店將進駐微風南京2樓開出300坪店鋪。圖／摘自google map

台北的爸爸媽媽們今年夏天也即將有「西松屋」可以逛了，在日本有上千間門市的嬰童用品連鎖品牌「西松屋」，2025年首度跨足海外市場在台推出直營店，從南台灣出發接連進駐Mitsui Outlet Park台南店、台中 LaLaport，台北地點相中微風南京2樓，預計今年8月開出近300坪店鋪。

日本人氣母嬰童裝品牌「西松屋」以高CP值、實用機能與日本品質受家長喜愛，每件T恤119元起，集結嬰幼兒服飾、童裝、孕媽咪用品、玩具、外出用品及居家育兒商品等豐富選擇，滿足0-12歲育兒家庭日常所需，可以說是家長們的育兒好幫手。

西松屋北部首店選擇進駐微風南京2樓，而這裡原本是Breeze Super微風超市。微風指出，因應館內整體樓層與客群結構調整，現正進行部分營運空間優化規劃。這次引進日本知名親子品牌西松屋，主要也是看好南京商圈家庭客、親子客需求成長，期望進一步強化館內生活與親子客層經營。

未來微風南京的微風超市將調整移動到B2，考慮與餐飲結合，空間約90坪，將朝向精緻化、輕量化以及更符合商圈需求的方向調整，超市產品也會評估以不同形式呈現。

目前西松屋在微風南京已秀出改裝空間圍籬，民眾看到品牌標誌指出「台北終於有西松屋可以逛了」、「以後可以跟IKEA一起逛起來」、「這棟以後要都更，應該是選個低裝潢需求的過渡時期」。

微風南京的微風超市將由原本2樓位置移動到B2，將朝向精緻化、輕量化調整。圖／微風提供
微風南京的微風超市將由原本2樓位置移動到B2，將朝向精緻化、輕量化調整。圖／微風提供

超市 日本 台北 微風

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