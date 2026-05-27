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倫敦全本音樂劇《史瑞克》今日中午12點 早鳥最低88折搶先開賣

聯合新聞網／ 聯合數位文創
倫敦全本音樂劇《史瑞克》今日中午12點 早鳥最低88折搶先開賣。圖／聯合數位文創提供
倫敦全本音樂劇《史瑞克》今日中午12點 早鳥最低88折搶先開賣。圖／聯合數位文創提供

榮獲東尼獎倫敦奧立佛獎多項提名的倫敦全本音樂劇《史瑞克》，適逢電影《史瑞克1》上映25周年，再度展開全球巡演，並正式宣布將於11月20日首度登台，在台北帶來13場精彩演出，於今日（27日）中午12點正式於 udn售票網啟售，早鳥期間更祭出最低88折優惠，邀請觀眾一同走進劇院，展開笑聲不斷的奇幻冒險旅程。《史瑞克》音樂劇改編自夢工廠經典動畫電影，自2008年首度登上百老匯後，便憑藉鮮明角色、洗腦歌曲與幽默無厘頭的劇情風靡全球，成為許多觀眾心中的經典作品。

本次來台演出更為倫敦全本製作，由英國頂尖製作團隊打造，透過精準燈光設計、3D投影與大型舞台佈景，完美呈現童話世界的繽紛奇幻，將帶給觀眾沉浸式劇場體驗；而本劇演出多年來廣受國際媒體好評，《The Times》盛讚其擁有「令人賞心悅目的舞台與服裝設計」，Eyes On Stage則大讚「笑點不斷、節奏明快，全家大小都能樂在其中」。製作人也表示，非常期待將這部充滿歡樂與正能量的作品帶給台灣觀眾，這將是一場適合所有年齡層共享的劇場盛宴。

倫敦 音樂劇 東尼獎

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