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影／終於開航！基隆石垣島渡輪明晚首航 淡季最低每人2000元起

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪明天晚間11時正式開航。記者游明煌／攝影
基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪明天晚間11時正式開航。記者游明煌／攝影

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪明天晚間11時正式開航，航線採「夜發晨抵」模式，明晚航班預計29日上午8時抵達石垣島，「睡一覺就到了」，可省去一晚的住宿費用，並立即銜接早午餐與完整的一日行程。明起至6月底推出限時淡季促銷票價，最低每人只要2000元起。

「八重山丸」總噸位2萬1688噸，規畫基隆-石垣島航線，單程航程約7至8小時，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃。目前船已停在東二碼頭，明天起至6月29日為止，每周營運1班往返。

據旅行社表示，首航購票民眾相當多，都爭先想體驗不同的航程的旅遊模式。石垣島享有「日本的馬爾地夫」美譽，是日本沖繩縣八重山群島的交通樞紐，不僅擁有美麗海景與珊瑚礁，還有「石垣牛」美食吸引遊客。

2011年之前基隆曾有固定客貨船班「飛龍輪」往來基隆、那霸，主要進口舶來品，後因航線營運虧損停航。從基隆港出發到日本沖繩、石垣島、那霸等旅遊，目前遊客都會搭郵輪或飛機，價位低很多的渡輪是不同選擇，旅遊及貨運市場寄予厚望。

旅遊業者指出，豪華郵輪船體大、設備多很舒適，又有賭場，但價格偏高；渡輪相對價格便宜很多，班次較密集，但噸位較小，航行時間拉長，也可能會有較大風浪，郵輪和渡輪享受等級不同，就看遊客如何選擇。

業者表示，這條航線航程睡一覺就能抵達日本石垣島，少了機場的匆忙，多了海上旅行的從容。船上規畫多種房型，不論是親子、朋友或想要更舒適旅程的旅客，都能找到適合的選擇。船上設施不只有餐廳，還有KTV 與咖啡廳。

華岡集團總經理洪郁航表示，定期客貨輪希望帶動觀光旅遊，一登船的大廳就有基隆夜景大圖，有供餐、伴手禮等，可規畫3到5天遊程玩其他的小島。

「八重山丸」採「夜發晨抵」模式，旅客在早上8時抵達石垣港，下船後即可銜接早午餐與完整的1日行程。第一階段試營運期5月28日至6月底，每周固定1班，周四出發，周一返台。去程為每周四深夜基隆港出發，周五早上8時抵達石垣港。回程為每周日晚間石垣港出發，周一早上8時抵達基隆港。共分為7種房型有不同價位。

基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪明天晚間11時正式開航。記者游明煌／攝影
基隆-石垣島航線「八重山丸」（YAIMA MARU）客貨渡輪明天晚間11時正式開航。記者游明煌／攝影

石垣島 基隆 航線

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