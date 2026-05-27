農會零食再爆紅 這款「米洋芋片」上市1周賣破萬包一度斷貨

農會特色產品近年掀起搶購熱潮，從台西農會爆紅的烤玉米零嘴，到各地農會推出特色農產加工品，不僅國內熱賣，甚至紅到國外。雲林縣農會為解決國產米供過於求問題，今年4月底推出結合國產米與馬鈴薯製成的「米洋芋片」，上市一周就賣出超過1萬包，人氣遠超預期，一度斷貨。

自台西農會推出烤玉米零嘴爆紅後，帶動農會產品風潮，全國各農會的特色商品廣受消費者歡迎，縣內虎尾農會、西螺農會等地的直銷站銷售長紅，虎尾農會直銷站月營業額逾200萬元，縣農會的販賣部近日也是人手一袋「米洋芋片」，一名從台北來的遊客表示，「米洋芋片」非油炸，吃起來較無負擔。

縣農會總幹事陳志揚表示，近年民眾飲食習慣改變，白米消費量逐年下降，但國內稻米產量仍高，台灣長期面臨稻米供過於求問題，為解決稻米供過於求問題，希望透過不同型態產品，提高國產米附加價值，也改變民眾食用米食的方式，才會推出結合國產白米與馬鈴薯的米洋芋片。

米洋芋片4月26日正式上市，由縣農會與知名品牌「丹尼船長」合作開發，產品以國產米結合在地馬鈴薯製成，目前主打海鹽口味，於北中南農會超市同步販售，首批製作1萬包僅一周就完售，由於銷售速度太快，從下單、生產到出貨仍需約3周時間，5月一度缺貨。

「連板橋農會總幹事都親自打電話來催貨。」陳志揚笑說，產品熱銷程度始料未及，一包米洋芋片有72克米含量與48克馬鈴薯，一萬包加上損耗率的話，大約要用1噸米製成，目前已追加第三批訂單。

陳志揚說，過去農會產品多靠大家口耳相傳行銷，受惠網路社群平台傳遞訊息快速，帶動農會產品風潮，不只國內市場反應熱烈，也開始受到海外關注，日前已有貿易商主動接洽，希望媒合雲林約20個鄉鎮農會特色商品，計畫出口至美國好市多與日本市場。

目前入選產品包括虎尾農會花生醬、全國農會米泡麵、西螺農會黑豆蛋捲與米穀棒、台西農會烤玉米、水林農會地瓜脆片，以及雲林縣農會米洋芋片等。陳志揚表示，「農會產品不只台灣人喜歡，也正在慢慢走向全世界。」

雲林縣農會為解決國產米供過於求問題，今年4月底推出結合國產米與馬鈴薯製成的「米洋芋片」，上市一周就賣出超過1萬包，人氣遠超預期，一度斷貨。記者陳雅玲／攝影

近年全國各農會的特色商品廣受消費者歡迎，虎尾農會直銷站網羅各農會產品，每月營業額逾200萬元。圖／虎尾農會提供

雲林縣農會為解決國產米供過於求問題，今年4月底推出結合國產米與馬鈴薯製成的「米洋芋片」，上市一周就賣出超過1萬包，人氣遠超預期，一度斷貨。記者陳雅玲／攝影

雲林縣農會為解決國產米供過於求問題，今年4月底推出結合國產米與馬鈴薯製成的「米洋芋片」，上市一周就賣出超過1萬包，人氣遠超預期，一度斷貨。記者陳雅玲／攝影