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搶攻養生市場 築間引進米其林推薦「百年土種蔘雞湯」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
築間餐飲集團持續深化海外代理與多品牌布局，積極導入具市場辨識度與話題性的海外餐飲品牌，引進韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲「米其林指南」推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」。圖／築間提供
築間餐飲集團持續深化海外代理與多品牌布局，積極導入具市場辨識度與話題性的海外餐飲品牌，引進韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲「米其林指南」推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」。圖／築間提供

築間餐飲集團持續深化海外代理與多品牌布局，積極導入具市場辨識度與話題性的海外餐飲品牌，引進韓國擁有逾30年歷史、並曾連續三年獲「米其林指南」推薦的蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」，海外首站正式選定台灣，首店於台中開出後市場反應穩健，2號店預計將於5月底正式插旗台北西門町，進一步搶攻北部核心商圈與韓式養生料理市場。

築間表示，「百年土種蔘雞湯」下半年將持續展店，預計於台中中科商圈及台南成大商圈開出台灣3號與4號店，持續擴大品牌在台布局，並藉由韓式養生料理熱潮與差異化品牌定位，為集團第二季與下半年營運挹注新成長動能。

根據市場觀察，近年台灣韓式料理市場持續擴張，市場規模估達百億元以上，在異國料理中僅次於日式料理，近年成長率維持約10%左右，韓式餐廳數量亦於近三年明顯增加，反映韓流文化、韓式餐飲與養生飲食需求持續升溫，築間此次導入韓國蔘雞湯品牌，也被市場視為集團持續拓展海外代理版圖的重要布局。

築間指出，「百年土種蔘雞湯」以韓式傳統蔘雞湯為核心，主打經典湯品、健康養生與韓國在地飲食文化，台灣消費者向來重視湯品與溫補料理，從火鍋、雞湯到家庭聚餐型餐飲，皆具備穩定市場需求，看準台灣「湯文化」與韓式養生料理之間的高度契合，期望透過具話題性與差異化定位的新品牌，拓展火鍋、燒肉及既有韓式餐飲之外的新成長曲線。

築間進一步表示，「百年土種蔘雞湯」海外首站選擇台灣，除代表韓國品牌對台灣市場消費力與接受度的重視，也突顯集團在海外品牌代理、在地化營運與展店管理上的整合能力，透過既有供應鏈、商圈選址、營運管理與行銷資源整合，品牌得以快速導入台灣市場，並進一步驗證韓式養生湯品在台發展潛力。

築間表示，百年土種蔘雞湯台中店開幕後即展現市場接受度，以母親節兩天檔期表現來看，累計來客數超過800人次，平均單日來客逾400人，單日賣出超過400碗蔘雞湯，成功切入家庭聚餐、養生湯品與韓式料理消費需求，也為後續展店提供初步營運驗證基礎。

2號店選址西門町，主要看好其兼具年輕族群、觀光人流、都會消費與聚餐需求等優勢。隨著國內外觀光與商圈餐飲需求回溫，西門町不僅有助提升品牌能見度，也可進一步擴大北部市場觸及率，強化品牌聲量與營收貢獻。

築間餐飲集團表示，「百年土種蔘雞湯」進駐西門町後，將持續觀察不同商圈型態下的來客數、客單價、翻桌率與產品接受度，作為後續展店與營運複製的重要依據。集團將以審慎穩健方式推進展店，聚焦具市場潛力、品牌辨識度與可複製營運模型的新品牌，逐步提升整體營收結構多元性。

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