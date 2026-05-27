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烤雞直接「火焰上桌」！高粱酒淋下瞬間炸香　「一雞四吃」太浮誇

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南晶英全新「火焰石燒竹地雞」套餐將由主廚於現場展演火焰桌邊秀，以漢方高粱酒澆淋於燒燙的麥飯石上，火光瞬間竄起，藥酒香氣十分迷人。圖/台南晶英提供
台南晶英全新「火焰石燒竹地雞」套餐將由主廚於現場展演火焰桌邊秀，以漢方高粱酒澆淋於燒燙的麥飯石上，火光瞬間竄起，藥酒香氣十分迷人。圖/台南晶英提供

台南晶英酒店旗下中餐廳「晶英軒」全新推出「火焰石燒竹地雞」套餐，以桃竹苗客庄特色食材「竹地雞」為主角，結合「一雞四吃」料理概念與震撼火焰桌邊秀，打造兼具視覺、香氣與味蕾層次的沉浸式饗宴。4人套餐每套4,588元起，即日起正式開放預訂。

有別於一般雞肉料理，主廚團隊嚴選以亞麻仁籽與玉米穀物飼養4個月、重達3公斤以上的竹地雞，肉質細嫩多汁、富含膠質且無腥味。首道「爐烤竹地雞」先以八角、青花椒、丁香與草果等辛香料浸醃，再經醋水風乾與掛爐烘烤約40至50分鐘，呈現油亮酥脆外皮。上桌時，主廚現場將獨門漢方高粱酒淋上燒燙麥飯石，瞬間火焰竄升包覆烤雞，酒香與熱氣交織，帶來震撼視覺與濃郁香氣。

套餐第二吃「鮮菌玉米蔬菜雞湯」，以老母雞慢火熬煮4至5小時，再加入豆漿提味，讓湯頭多了溫潤豆香。第三吃則為粤菜經典技法呈現的「堂灼活紅蟳」，現場將活紅蟳與鮮蔬放入滾燙高湯中汆燙，完整保留海鮮鮮甜。最後以「香蔥雞油拌麵線」收尾，手工麵線裹覆雞油與蔥香，鹹香不膩。

除4人套餐外，餐廳同步推出6人「火焰黃金布封竹地雞」套餐，每套9,888元起，導入法國布列斯熟成概念，以布封與低溫熟成技法鎖住肉汁與油脂；另有適合聚餐的10人桌席13,800元起，搭配多道經典海陸料理，展現台灣在地食材的精緻演繹。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南晶英酒店晶英軒以台灣客庄風土食材「竹地雞」打造全新「火焰石燒竹地雞」4人精選套餐，每套售價4,588元起，即日起全面開放預訂。圖/台南晶英提供
台南晶英酒店晶英軒以台灣客庄風土食材「竹地雞」打造全新「火焰石燒竹地雞」4人精選套餐，每套售價4,588元起，即日起全面開放預訂。圖/台南晶英提供

台南晶英酒店晶英軒全新「火焰石燒竹地雞」，套餐以「一雞四吃」為核心，搭配多款開胃小品、主廚私房料理與精緻甜點。圖/台南晶英提供
台南晶英酒店晶英軒全新「火焰石燒竹地雞」，套餐以「一雞四吃」為核心，搭配多款開胃小品、主廚私房料理與精緻甜點。圖/台南晶英提供

晶英軒同步提供進階版「火焰黃金布封竹地雞」6人套餐9,888元起，以法國布列斯（Bresse）傳統熟成概念延伸，施以布封及低溫熟成技法，入口感受更為濃醇的自然穀物旨味。圖/台南晶英提供
晶英軒同步提供進階版「火焰黃金布封竹地雞」6人套餐9,888元起，以法國布列斯（Bresse）傳統熟成概念延伸，施以布封及低溫熟成技法，入口感受更為濃醇的自然穀物旨味。圖/台南晶英提供

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