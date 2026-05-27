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木瓜牛乳變乖乖了！「童年神飲零食版」開賣 網暴動：回憶直接湧上來
台灣經典零食品牌「乖乖」再度掀起回憶殺！去年上市即引發討論的「蘋果牛奶風味乖乖」今年強勢回歸，更首度加入全新「木瓜牛乳風味」，將兩大國民級飲品變身玉米脆條，打造全新限量水果季系列，今（5月27日）起於7-ELEVEn限量開賣，每包39元。
消息曝光後立刻在社群掀起熱議，不少網友直呼「根本童年味道」、「每一口都像回到學生時代」，更有人笑稱「下課後的回憶直接回來了」。
全新「木瓜牛乳風味乖乖」以經典統一木瓜牛乳為靈感，主打濃郁水果乳香與滑順甜感，打開包裝即可聞到熟悉奶香，入口後木瓜果甜與玉米脆條鹹甜交織，彷彿把整瓶木瓜牛乳濃縮成酥脆零食。
另一款回歸的「蘋果牛奶風味乖乖」，則延續清新香甜路線，以瑞穗蘋果牛奶為概念，融合蘋果果香與溫潤奶香，酸甜平衡、口感清爽，成為不少消費者心中的童年經典代表。
除了新品零食上市，統一木瓜牛乳與瑞穗調味乳同步祭出超商優惠。今起至6月23日期間，瑞穗調味乳290ml全系列享第2件6折；統一木瓜牛乳則於今起至6月9日推出第2件6折優惠。
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