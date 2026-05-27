這美鞋必須收！Balenciaga X MANOLO BLAHNIK聯名系列 正式在台開賣

Balenciaga先前曾發表2026秋季系列，以「身體與感知」（Heart and Body）為主題，同時內含與MANOLO BLAHNIK的聯名高跟鞋系列，該系列近日正式上市、並已於Balenciaga台北微風信義與台中新光三越專門店正式開賣。

Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli表示，「這次合作緣起於私人情愫，原因很簡單，我由衷欣賞Manolo。我與他私交甚篤，並傾心仰慕他的設計多年。在我眼中，Manolo Blahnik就是優雅的代名詞。他與Cristóbal Balenciaga同為西班牙設計大師，有著與生俱來的審美共鳴。」

從經典美國影集《慾望城市》、韓劇《藍色大海的傳說》、英國皇室梅根王妃身上都能看到MANOLO BLAHNIK高跟鞋的身影，設計師Manolo Blahnik出身西班牙、並在1971年開設首間倫敦專賣店，歷經50年的成就積累，甚至讓這位創立出英國品牌的西班牙設計大師獲得大英帝國最高榮譽勳章（CBE）。

而本次的合作系列將包含MANOLO BLAHNIK經典的105毫米、50毫米鞋跟的兩款後拉帶露跟高跟鞋，同時也有好穿實穿的穆勒鞋，鞋款多以緞面內襯Balenciaga的經典灰色，鞋面並加以一抹由萊茵石串接而起、蜿蜒如葉片的裝飾。

鞋款除了自然勾勒出優美線條，Balenciaga創意總監Pierpaolo Piccioli甚至在形象視覺中大膽搭配上彈性窄管褲、長窄裙、氣球式長褲裙、開衩牛仔裙等單品，場境也涵蓋了健身房、城市街道、地下鐵，展現出Pierpaolo Piccioli對於時尚的多元想像。

鞋款均提供了包括防塵套、鞋盒與襯紙的特殊包裝，其中後拉帶露跟高跟鞋在台灣引進黑色款，訂價45,900元，後拉帶露跟低跟鞋則有黑色、紫羅蘭色，訂價亦為45,000元；穆勒鞋在台則提供了41,500元與草綠色選擇，可洽Balenciaga台北微風信義或台中新光三越專門店詢問。

Balenciaga 2026秋季系列以Heart and Body為主題，拍攝情境並包含地下鐵、健身房、城市街道，展現生活中的優雅一瞬。圖／Balenciaga提供

Balenciaga X MANOLO BLAHNIK聯名系列穆勒鞋草綠色，41,500元。圖／Balenciaga提供

Balenciaga X MANOLO BLAHNIK聯名系列後拉帶露跟低跟鞋紫羅蘭色，45,000元。圖／Balenciaga提供

MANOLO BLAHNIK品牌創辦人、設計師Manolo Blahnik。圖／Balenciaga提供

Balenciaga X MANOLO BLAHNIK聯名系列穆勒鞋黑色款，價格店洽。圖／Balenciaga提供