好市多出手抓退貨奧客！入場掃卡暗藏1功能 亂退恐被直接剪卡

美式賣場Costco以大份量商品與「100%滿意保證」退貨政策受到不少消費者喜愛，不過近年頻傳會員濫用退貨制度，近期美國部分門市已開始導入升級版會員卡掃描設備，加強管理退貨機制。外媒指出，會員入場刷卡後，系統會即時連動後台資料，分析會員的消費與退貨紀錄，作為內部管理參考，嚴重恐怕會直接取消會員資格。

根據外媒報導，若會員被系統判定為「高頻率退貨」，之後辦理退貨時，流程可能不再由櫃檯直接受理，而需交由門市管理階層進一步審核。若經判定涉及惡意或明顯濫用退貨制度，甚至可能面臨會員資格調整、停止服務，或直接取消會員卡等處置。

此外，Costco近期對部分商品退貨標準也趨於嚴格，尤其是生鮮食品類商品。雖然賣場原則上仍接受已開封食品退貨，但剩餘商品通常需保有一定比例，若商品早已過期、腐壞變質，則可能遭到拒絕退款。據了解，好市多後台本就會保留會員消費與退貨紀錄，此次設備升級，被認為與避免退貨制度遭濫用有關。

至於台灣是否會同步跟進相關措施，《中時新聞網》詢問Costco後，業者回應表示，公司一向遵循全球一致營運標準，若未來有任何政策更新或新制度上路，將會主動通知會員。

根據本站報導，先前有一名男網友在Dcard分享，自己因常在Costco買新品嚐鮮，若吃過後覺得不合口味就會退貨，結果遭女友批評「很丟臉」，認為商品既已開封，就不該再退。貼文曝光後掀起兩派論戰，有人認為只要不是惡意濫用，屬於會員權益；也有人直言，這種做法根本像把退貨制度當試吃。

Costco雖主打「100%滿意保證」退貨政策，但仍有部分商品禁止退貨，包括Costco購物卡不得退款或兌換現金，黃金、白銀等貴金屬商品售出後概不退換；此外，香菸與酒類商品因各地法規限制，通常也無法辦理退貨，而活動票券及相關代金券原則上同樣不接受退款。