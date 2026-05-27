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皮克敏嘉市活動落幕倒數 玩家頂烈日滑手機…周休迎人潮高峰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義白天高溫頻頻飆破30度，仍澆不熄皮克敏玩家熱情。每天都有來自各地的玩家，騎乘YouBike穿梭市區，在8大指定景點收集限定金色花苗。玩家們頂著烈日、低頭滑手機散步解任務的畫面，也成為近期嘉義街頭最特殊的城市風景。記者魯永明／攝影
嘉義白天高溫頻頻飆破30度，仍澆不熄皮克敏玩家熱情。每天都有來自各地的玩家，騎乘YouBike穿梭市區，在8大指定景點收集限定金色花苗。玩家們頂著烈日、低頭滑手機散步解任務的畫面，也成為近期嘉義街頭最特殊的城市風景。記者魯永明／攝影

嘉義市府文化局5月藝術節，結合人氣手機遊戲Pikmin Bloom（皮克敏），勞動節連假掀起全台玩家朝聖熱潮，限量皮克敏遮陽帽、活動地圖及特殊金色花苗蒐集，吸引大批玩家湧入，活動累積人潮逾百萬人次。活動將在周休假日落幕，最後倒數黃金周再掀起玩家衝刺熱潮。

儘管近日嘉義白天高溫頻頻飆破30度，仍澆不熄玩家熱情。每天都有來自各地的玩家，騎乘YouBike穿梭市區，在8大指定景點收集限定金色花苗。玩家們頂著烈日、低頭滑手機散步解任務的畫面，也成為近期嘉義街頭最特殊的城市風景。

活動8處花苗蒐集景點，涵蓋文創園區、美術館、文化公園、中央廣場、文學館、博物館、製材所及棒球場等地，玩家沿城市景點步行或騎乘YouBike闖關，帶動觀光與商圈消費。最後2天重頭戲「限定遮陽帽與地圖發放活動」，地點從腹地較大棒球場外園區，移師市中心文化公園。主辦單位調整發放時間上午10時

至晚間9時，每日上午9時發放號碼牌，民眾需依指定時段領取限量紀念品，避免現場久候與人潮過度集中。

配合活動進入最高潮，文化公園周一起暫停噴水設施，迎接最後周末大量人潮。周休假日除皮克敏贈品活動，安排藝術節雙舞台演出、音樂表演、藝術展演及多元互動體驗，預料將再吸引大量玩家與遊客湧入市區。

不少市民觀察，街頭常見部分玩家邊騎車邊看手機，逆向行駛，讓人憂心交通安全。對此，市警局交通隊表示，活動期間未接獲因遊戲導致交通事故，提醒玩家，不論步行、騎乘YouBike或機車，遵守交通規則，避免低頭玩遊戲發生危險。這場結合藝術節與遊戲的城市行銷活動，不僅成功讓嘉義市成為全台玩家焦點，也讓許多外地民眾透過「散步解任務」，重新認識嘉義的人文與城市魅力。

嘉義白天高溫頻頻飆破30度，仍澆不熄皮克敏玩家熱情。每天都有來自各地的玩家，騎乘YouBike穿梭市區，在8大指定景點收集限定金色花苗。玩家們頂著烈日、低頭滑手機散步解任務的畫面，也成為近期嘉義街頭最特殊的城市風景。記者魯永明／攝影
嘉義白天高溫頻頻飆破30度，仍澆不熄皮克敏玩家熱情。每天都有來自各地的玩家，騎乘YouBike穿梭市區，在8大指定景點收集限定金色花苗。玩家們頂著烈日、低頭滑手機散步解任務的畫面，也成為近期嘉義街頭最特殊的城市風景。記者魯永明／攝影

嘉義 皮克敏

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