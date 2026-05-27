motorola首款大摺疊手機razr fold來了！超狂百倍變焦 售價5萬有找

摺疊手機絕對是今年持續熱議的科技關鍵字！motorola宣布推出品牌首款大摺疊旗艦motorola razr fold，即日起開放預購、6月1日上市。新機主打「All fold You」概念，結合8.1吋大螢幕、旗艦效能、AI應用與高規格影像系統，鎖定重視行動辦公與影音娛樂的高階用戶市場。

motorola razr fold採用書本式摺疊設計，搭載6.6吋外螢幕與8.1吋2K LTPO內螢幕，展開厚度僅4.55mm，摺疊後厚度9.89mm。機身使用航太級鈦合金支撐板及水滴式鋼製轉軸，並首度導入Gorilla Glass Ceramic 3玻璃，提升耐用度與抗摔能力。

效能方面，搭載Snapdragon 8 Gen 5行動平台，支援多工分割視窗、筆電模式與外接螢幕功能，可搭配藍牙鍵盤、滑鼠打造行動工作站。娛樂體驗則結合Dolby Atmos音效與Bose調音技術，並支援外接遊戲控制器。續航部分配置6,000mAh大電池與80W TurboPower快充，官方表示12分鐘即可補充半日所需電力。

拍攝功能不因摺疊設計而妥協，motorola razr fold獲得DXOMARK摺疊手機相機評比冠軍，並取得DXOMARK影像卓越金標認證。主相機採用5,000萬畫素Sony LYTIA 828感光元件，支援Dolby Vision錄影及8K影片拍攝；另搭載5,000萬畫素潛望式長焦鏡頭，提供3倍光學變焦與moto ai驅動最高100倍Super Zoom Pro，以及5,000萬畫素超廣角鏡頭，兼具122度超廣視角與微距拍攝能力。並為自拍需求配置了3,200萬畫素內螢幕鏡頭與2,000萬畫素外螢幕鏡頭。

此外，新機支援moto pen ultra手寫筆，可進行筆記、文件註解、圖片編輯及AI繪圖等應用，進一步提升生產力與創作體驗。

motorola razr fold推出12GB+256GB版本，建議售價49,988元；另推出內含moto pen ultra與moto buds 2 plus耳機的尊榮旗艦限定版，建議售價58,888元，並於指定電商平台推出回饋加碼。

除了新機外，motorola也同步預告推出moto buds 2 plus真無線耳機，具備Bose調音、Hi-Res Audio及主動降噪功能，建議售價6,990元；moto buds 2與moto buds loop施華洛世奇限定版亦將陸續上市。

moto pen ultra將創意的精準度與生產力直接交到使用者手中，將razr fold轉化為功能強大的數位畫布與靈活的行動辦公空間。圖／Motorola提供

motorola moto buds 2共有3色，建議售價3,990元。記者黃筱晴／攝影

Motorola正式發表旗下首款書本式旗艦摺疊智慧型手機全新motorola razr fold，為使用體驗開啟全新篇章。記者黃筱晴／攝影

攜手施華洛世奇推出PANTONE French Oak金色版本的moto buds loop的夾耳式耳機，建議售價9,990元。記者黃筱晴／攝影

motorola razr fold可搭配藍牙鍵盤與滑鼠等周邊設備，並透過USB-C外接螢幕，瞬間化身行動辦公工作站。圖／Motorola提供

motorola razr fold螢幕展開時有8.1吋、4.55mm厚度，摺疊後外螢幕則為6.6吋，全機厚度為9.89mm。記者黃筱晴／攝影

motorola razr fold即日起於指定通路開始預購，6月1日正式上市，共有PANTONE Blackened Blue（黑）和PANTONE Lily White（白）2色，單機建議售價49,988元。圖／Motorola提供

motorola razr fold獲DXOMARK摺疊機相機評比冠軍，以前所未有的影像實力重新定義摺疊手機。圖／Motorola提供