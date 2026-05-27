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motorola首款大摺疊手機razr fold來了！超狂百倍變焦 售價5萬有找

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
motorola razr fold擁有5,000萬畫素主鏡頭、潛望式長焦鏡頭、超廣角鏡頭，以及3,200萬畫素內螢幕自拍鏡頭。記者黃筱晴／攝影
motorola razr fold擁有5,000萬畫素主鏡頭、潛望式長焦鏡頭、超廣角鏡頭，以及3,200萬畫素內螢幕自拍鏡頭。記者黃筱晴／攝影

摺疊手機絕對是今年持續熱議的科技關鍵字！motorola宣布推出品牌首款大摺疊旗艦motorola razr fold，即日起開放預購、6月1日上市。新機主打「All fold You」概念，結合8.1吋大螢幕、旗艦效能、AI應用與高規格影像系統，鎖定重視行動辦公與影音娛樂的高階用戶市場。

motorola razr fold採用書本式摺疊設計，搭載6.6吋外螢幕與8.1吋2K LTPO內螢幕，展開厚度僅4.55mm，摺疊後厚度9.89mm。機身使用航太級鈦合金支撐板及水滴式鋼製轉軸，並首度導入Gorilla Glass Ceramic 3玻璃，提升耐用度與抗摔能力。

效能方面，搭載Snapdragon 8 Gen 5行動平台，支援多工分割視窗、筆電模式與外接螢幕功能，可搭配藍牙鍵盤、滑鼠打造行動工作站。娛樂體驗則結合Dolby Atmos音效與Bose調音技術，並支援外接遊戲控制器。續航部分配置6,000mAh大電池與80W TurboPower快充，官方表示12分鐘即可補充半日所需電力。

拍攝功能不因摺疊設計而妥協，motorola razr fold獲得DXOMARK摺疊手機相機評比冠軍，並取得DXOMARK影像卓越金標認證。主相機採用5,000萬畫素Sony LYTIA 828感光元件，支援Dolby Vision錄影及8K影片拍攝；另搭載5,000萬畫素潛望式長焦鏡頭，提供3倍光學變焦與moto ai驅動最高100倍Super Zoom Pro，以及5,000萬畫素超廣角鏡頭，兼具122度超廣視角與微距拍攝能力。並為自拍需求配置了3,200萬畫素內螢幕鏡頭與2,000萬畫素外螢幕鏡頭。

此外，新機支援moto pen ultra手寫筆，可進行筆記、文件註解、圖片編輯及AI繪圖等應用，進一步提升生產力與創作體驗。

motorola razr fold推出12GB+256GB版本，建議售價49,988元；另推出內含moto pen ultra與moto buds 2 plus耳機的尊榮旗艦限定版，建議售價58,888元，並於指定電商平台推出回饋加碼。

除了新機外，motorola也同步預告推出moto buds 2 plus真無線耳機，具備Bose調音、Hi-Res Audio及主動降噪功能，建議售價6,990元；moto buds 2與moto buds loop施華洛世奇限定版亦將陸續上市。

moto pen ultra將創意的精準度與生產力直接交到使用者手中，將razr fold轉化為功能強大的數位畫布與靈活的行動辦公空間。圖／Motorola提供
moto pen ultra將創意的精準度與生產力直接交到使用者手中，將razr fold轉化為功能強大的數位畫布與靈活的行動辦公空間。圖／Motorola提供

motorola moto buds 2共有3色，建議售價3,990元。記者黃筱晴／攝影
motorola moto buds 2共有3色，建議售價3,990元。記者黃筱晴／攝影

Motorola正式發表旗下首款書本式旗艦摺疊智慧型手機全新motorola razr fold，為使用體驗開啟全新篇章。記者黃筱晴／攝影
Motorola正式發表旗下首款書本式旗艦摺疊智慧型手機全新motorola razr fold，為使用體驗開啟全新篇章。記者黃筱晴／攝影

攜手施華洛世奇推出PANTONE French Oak金色版本的moto buds loop的夾耳式耳機，建議售價9,990元。記者黃筱晴／攝影
攜手施華洛世奇推出PANTONE French Oak金色版本的moto buds loop的夾耳式耳機，建議售價9,990元。記者黃筱晴／攝影

motorola razr fold可搭配藍牙鍵盤與滑鼠等周邊設備，並透過USB-C外接螢幕，瞬間化身行動辦公工作站。圖／Motorola提供
motorola razr fold可搭配藍牙鍵盤與滑鼠等周邊設備，並透過USB-C外接螢幕，瞬間化身行動辦公工作站。圖／Motorola提供

motorola razr fold螢幕展開時有8.1吋、4.55mm厚度，摺疊後外螢幕則為6.6吋，全機厚度為9.89mm。記者黃筱晴／攝影
motorola razr fold螢幕展開時有8.1吋、4.55mm厚度，摺疊後外螢幕則為6.6吋，全機厚度為9.89mm。記者黃筱晴／攝影

motorola razr fold即日起於指定通路開始預購，6月1日正式上市，共有PANTONE Blackened Blue（黑）和PANTONE Lily White（白）2色，單機建議售價49,988元。圖／Motorola提供
motorola razr fold即日起於指定通路開始預購，6月1日正式上市，共有PANTONE Blackened Blue（黑）和PANTONE Lily White（白）2色，單機建議售價49,988元。圖／Motorola提供

motorola razr fold獲DXOMARK摺疊機相機評比冠軍，以前所未有的影像實力重新定義摺疊手機。圖／Motorola提供
motorola razr fold獲DXOMARK摺疊機相機評比冠軍，以前所未有的影像實力重新定義摺疊手機。圖／Motorola提供

motorola razr fold全新推出「構圖同步」功能，只要取景好拍攝角度輕觸快門鍵即可獲得構圖提示疊影，幫助手殘黨輕鬆構圖。圖／Motorola提供
motorola razr fold全新推出「構圖同步」功能，只要取景好拍攝角度輕觸快門鍵即可獲得構圖提示疊影，幫助手殘黨輕鬆構圖。圖／Motorola提供

摺疊手機 motorola

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