粽星雲集！7-ELEVEN百款人氣粽搶市 家樂福滿額送花生辣醬

搶攻端午節送禮與聚餐商機，量販與超商齊推端午預購，不僅集結米其林名店、人氣老店與創意新品，更祭出折扣、滿額贈等優惠，帶動今年端午粽買氣。

家樂福「2026粽香端午」預購檔期開跑，集結超過50款端午粽商品，其中逾20款為獨家與新品首賣，網羅米其林、必比登推薦名店及人氣老字號品牌，涵蓋北部粽、南部粽、素粽、甜粽與特色創意粽，滿足不同消費需求。

今年家樂福趨勢聚焦「名店聯名」、「創意口味」與「爆餡升級」，攜手膳馨、一甲子餐飲、小王煮瓜、鼎泰豐、彭園、老協珍等知名品牌推出獨家粽款；創新口味則有點點心奶黃流沙粽、麒王府松露肉粽、彭園湘辣將軍雞肉粽等話題新品。其中獨家「爆餡好料粽系列」更主打內餡比例超過50%，帶動高CP值與豐富口感需求。

家樂福會員6月19日前購買指定粽品，單筆每滿488元送50元現金折價券，最高可送500元；每滿688元加贈高慶泉×柴語錄花生辣醬。透過「家樂福線上購物」與「家速配」下單，滿1,000元再贈原萃鍋煮麥茶電子兌換券；家速配滿888元加碼送20點OPENPOINT及免運券。

7-ELEVEN則集結i預購、i划算及門市預購誌推出超過百款粽子商品，主打「星級飯店與米其林名店粽」、「高CP值在地名粽」及「創意甜點冰粽」3大類型。

觀察近年消費趨勢，小份量、方便分食的迷你粽需求明顯增加，帶動「十八王公小肉粽系列」持續熱銷；傳統甜粽則以「南門市場-南園老店鹼粽／紅豆鹼粽」及「滿意油飯紫米芋頭桂圓甜粽」受到青睞。新品方面，i預購首推「南園湖州剁椒皮蛋鮮肉粽」與常溫微波即食的「得意中華鰻魚干貝一品粽」，滿足創新口味需求。

門市預購誌集結超過30家海內外名店及五星飯店商品，包括「台南晶英DIY粽」、「胡同×十八王公劉家一口燒肉粽」、「肉粽泰Tai經典南部粽」及話題性十足的「金枕頭榴槤冰粽」。即日起至6月14日預購端午商品，可享指定品項任選2件9.5折、3件9.2折優惠。

除了預購，6月10日至6月23日門市將推出「呷七碗栗志鮑粽」等新品，並祭出指定粽品搭配四神湯、排骨湯等商品2件8.8折優惠。i預購另推出青創品牌木酢達人特色禮盒及「端午愛心粽認捐」活動，讓民眾送禮、過節之餘也能響應永續與公益。

7-ELEVEN i預購、i划算今年推出超過百款粽子。圖／7-ELEVEN提供

阿桐阿寶古早味組合，古早味小肉粽搭四神湯組合價499元。記者黃筱晴／攝影

家樂福獨家推立家×柴語錄湖州五福粽，每盒5粒不同口味一次滿足。記者黃筱晴／攝影

家樂福會員6月19日前購買指定粽品，每滿688元加贈高慶泉×柴語錄花生辣醬。記者黃筱晴／攝影

除了預購豐富商品組合，臨時想吃肉粽也能到7-ELEVEN門市直接買。圖／7-ELEVEN提供

米其林指南推薦膳馨北海道干貝粽，每盒5粒，售價818元。記者黃筱晴／攝影

「台南晶英DIY粽」買回家自己動手做肉粽還加送飯店活體驗券。圖／7-ELEVEN提供