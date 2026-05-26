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風格鞋履／鬼塚虎ITALIAN MADE登場、Timberland帆船鞋踢不爛經典魅力
每雙經典鞋履，都有屬於自身的獨特印記，隨著時間進化，仍踩著專屬於自己的風格步履。Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新「ITALIAN MADE」系列，將義大利工藝融入日本經典美學，重塑廓形重磅登場；而Timberland經典帆船鞋攜手金曲歌手鄭宜農以「踢不爛的妳」展開全新企劃，在簡單舒服間踩出自在的節奏。
ITALIAN MADE系列以頂級皮革呈現鬼塚虎標誌性的虎爪紋，極簡的設計刻意留白突顯皮革的雅緻張力；透過義大利工匠的手工復古揉製技法，賦予每雙鞋履獨一無二的色澤與紋理。其中，焦點鞋款「MEXICO 66™ IM」迎來結構性的廓形革新，以加厚杯型大底重塑傳統薄底線條。全系列鞋履皆於義大利境內手工打造，從皮革溯源到製程，彰顯義大利製鞋工藝，此系列將於5月29日起於Onitsuka Tiger微風南山概念店獨家販售。
講到經典，Timberland的帆船鞋也是品牌經典代表作。Timberland攜手今年再度入圍金曲獎最佳台語女歌手的鄭宜農，以「踢不爛的妳」為題，展開全新合作企劃。Timberland經典帆船鞋源自航海文化，講究穩定、防滑與耐穿設計，在歷經時間淬鍊後，成為兼具功能性與風格感的經典鞋款。
鄭宜農以寬鬆襯衫、丹寧與Timberland經典帆船鞋搭配出自在風格，不刻意強調力量感，而是在簡單與舒服之間，呈現屬於自己的節奏。
Timberland也同步推出「經典帆船鞋學生專案」，6月30日前，凡持有效學生證並加入Timberland會員，即可享指定三孔經典男女帆船鞋現折500元優惠。
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