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風格鞋履／鬼塚虎ITALIAN MADE登場、Timberland帆船鞋踢不爛經典魅力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新「ITALIAN MADE」系列；Timberland經典帆船鞋適合作為夏季風格鞋履穿搭。圖／品牌提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新「ITALIAN MADE」系列；Timberland經典帆船鞋適合作為夏季風格鞋履穿搭。圖／品牌提供

每雙經典鞋履，都有屬於自身的獨特印記，隨著時間進化，仍踩著專屬於自己的風格步履。Onitsuka Tiger鬼塚虎推出全新「ITALIAN MADE」系列，將義大利工藝融入日本經典美學，重塑廓形重磅登場；而Timberland經典帆船鞋攜手金曲歌手鄭宜農以「踢不爛的妳」展開全新企劃，在簡單舒服間踩出自在的節奏。

ITALIAN MADE系列以頂級皮革呈現鬼塚虎標誌性的虎爪紋，極簡的設計刻意留白突顯皮革的雅緻張力；透過義大利工匠的手工復古揉製技法，賦予每雙鞋履獨一無二的色澤與紋理。其中，焦點鞋款「MEXICO 66™ IM」迎來結構性的廓形革新，以加厚杯型大底重塑傳統薄底線條。全系列鞋履皆於義大利境內手工打造，從皮革溯源到製程，彰顯義大利製鞋工藝，此系列將於5月29日起於Onitsuka Tiger微風南山概念店獨家販售。

講到經典，Timberland的帆船鞋也是品牌經典代表作。Timberland攜手今年再度入圍金曲獎最佳台語女歌手的鄭宜農，以「踢不爛的妳」為題，展開全新合作企劃。Timberland經典帆船鞋源自航海文化，講究穩定、防滑與耐穿設計，在歷經時間淬鍊後，成為兼具功能性與風格感的經典鞋款。

鄭宜農以寬鬆襯衫、丹寧與Timberland經典帆船鞋搭配出自在風格，不刻意強調力量感，而是在簡單與舒服之間，呈現屬於自己的節奏。

Timberland也同步推出「經典帆船鞋學生專案」，6月30日前，凡持有效學生證並加入Timberland會員，即可享指定三孔經典男女帆船鞋現折500元優惠。

Onitsuka Tiger鬼塚虎全新「ITALIAN MADE」系列，售價12,680元至13,680元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎全新「ITALIAN MADE」系列，售價12,680元至13,680元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎全新「ITALIAN MADE」系列，以義大利頂級皮革工藝重塑經典鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎全新「ITALIAN MADE」系列，以義大利頂級皮革工藝重塑經典鞋款。圖／Onitsuka Tiger提供

鄭宜農演繹Timberland經典帆船鞋，以丹寧穿搭搭配出自在風格。圖／Timberland提供
鄭宜農演繹Timberland經典帆船鞋，以丹寧穿搭搭配出自在風格。圖／Timberland提供

鄭宜農演繹Timberland經典帆船鞋，以丹寧穿搭搭配出自在風格。圖／Timberland提供
鄭宜農演繹Timberland經典帆船鞋，以丹寧穿搭搭配出自在風格。圖／Timberland提供

義大利 鄭宜農 金曲獎

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