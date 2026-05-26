時髦穿香奈兒登奧斯卡 「曼達洛人」佩德羅帕斯卡摘全新品牌形象大使

香奈兒宣布，智利裔美國演員佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）擔任全新品牌形象大使。品牌服飾名品藝術總監Matthieu Blazy表示，「他的善良、才華，以及對世界的獨到視角，既迷人又深具啟發性。我們非常歡迎他加入香奈兒大家庭，攜手展開這段冒險旅程。」

佩德羅帕斯卡是好萊塢實力派演員，戲路寬廣、風格百變，橫跨影集、電影與劇場領域。代表作囊括熱播劇「最後生還者」、「曼達洛人」、「驚奇4超人」等經典作品，演技備受全球觀眾與影評人肯定，新作「Behemoth!」也備受期待。持續突破既有框架，自在遊走於不同戲劇類型之間，開創出獨樹一幟的表演風格。其獨特魅力、幽默風格與凝聚人心的力量，使其成為香奈兒理想的合作夥伴。

對於出任品牌大使，佩德羅帕斯卡表示，十分欣賞香奈兒創意總監Matthieu Blazy的創作理念，作品兼具力量、優雅與溫度，「香奈兒始終能在傳承經典的同時，持續展現當代精神與影響力，而我也期盼能參與這段不斷演進的故事。」

事實上，佩德羅帕斯卡與香奈兒已展開多次合作，不僅出席巴黎大皇宮2026春夏大秀、親身觀賞創意總監首個系列發表，也身穿香奈兒造型亮相第98屆洛杉磯奧斯卡頒獎典禮，優雅氣質完美契合品牌精神。