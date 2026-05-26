三隻停佇在透明蜂巢上的報時小蜜蜂 蕭邦Fleurier表廠歡慶30周年座鐘

瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard）為歡慶Fleurier製表工坊成立30周年，特地攜手瑞士資深座鐘大廠L'Épée 1839，耗時兩年打造出L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，融合高級製表、珠寶工藝與聲學美學，全球僅限量10件，定價高達1,450萬元，為頂級藏家必收的藝術級時計珍品。

Fleurier表廠在1996年、在蕭邦聯合總裁Karl Friedrich Scheufele推動下正式成立，是品牌邁向垂直整合製表的重要里程碑。不僅自建機芯研發與生產體系，更完整傳承瑞士珍稀傳統工藝，堅持獨立、專業與長期經營理念。三十年來，Fleurier表廠一直是高級製表領域的翹楚，更是鳴表的權威：從2006年首款自鳴腕表L.U.C Strike One，到2016年榮獲日內瓦高級鐘表大賞金指針獎的L.U.C Full Strike三問腕表，而最新的頂尖之作無疑正是這款L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘。

蜂巢與蜜蜂是蕭邦經典象徵，源自19世紀創辦人Louis Ulysse Chopard在鐘表上使用的圖案，寓意勤勉、精準與團隊精神。Fleurier表廠不僅以蜜蜂作為工坊標誌，廠區內亦實際飼養蜜蜂，傳遞永續環保理念。高約26公分的座鐘以七層硼矽酸鹽玻璃環層疊構成蜂巢輪廓，直徑16.5公分的蜂巢內為精密機械機芯，鍍金底座更襯托蜂巢溫潤光澤。

蜂巢上裝飾著三隻以脫蠟鑄造工藝製作的18K黃金手工蜜蜂，鑲嵌黃色剛玉、黑鑽與尖晶石，水晶雕琢翅膀剔透如真，象徵Scheufele家族三代傳承，其中兩隻蜜蜂尾針分別指示小時與分鐘，設計兼具實用與裝飾性。

座鐘具備整點、半點自動報時、靜音與按需報時三種模式，頂層玻璃鐘罩做為音簧，敲擊聲音清悅悠揚。雙發條盒機芯擁有長達8天的動力儲存，靜音模式下最多可報時1,440次。為追求完美聲學表現，蕭邦更與學術機構合作研測玻璃材質，重現品牌L.U.C報時腕錶經典音色。

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供