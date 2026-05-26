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三隻停佇在透明蜂巢上的報時小蜜蜂 蕭邦Fleurier表廠歡慶30周年座鐘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard）為歡慶Fleurier製表工坊成立30周年，特地攜手瑞士資深座鐘大廠L'Épée 1839，耗時兩年打造出L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，融合高級製表、珠寶工藝與聲學美學，全球僅限量10件，定價高達1,450萬元，為頂級藏家必收的藝術級時計珍品。

Fleurier表廠在1996年、在蕭邦聯合總裁Karl Friedrich Scheufele推動下正式成立，是品牌邁向垂直整合製表的重要里程碑。不僅自建機芯研發與生產體系，更完整傳承瑞士珍稀傳統工藝，堅持獨立、專業與長期經營理念。三十年來，Fleurier表廠一直是高級製表領域的翹楚，更是鳴表的權威：從2006年首款自鳴腕表L.U.C Strike One，到2016年榮獲日內瓦高級鐘表大賞金指針獎的L.U.C Full Strike三問腕表，而最新的頂尖之作無疑正是這款L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘。

蜂巢與蜜蜂是蕭邦經典象徵，源自19世紀創辦人Louis Ulysse Chopard在鐘表上使用的圖案，寓意勤勉、精準與團隊精神。Fleurier表廠不僅以蜜蜂作為工坊標誌，廠區內亦實際飼養蜜蜂，傳遞永續環保理念。高約26公分的座鐘以七層硼矽酸鹽玻璃環層疊構成蜂巢輪廓，直徑16.5公分的蜂巢內為精密機械機芯，鍍金底座更襯托蜂巢溫潤光澤。

蜂巢上裝飾著三隻以脫蠟鑄造工藝製作的18K黃金手工蜜蜂，鑲嵌黃色剛玉、黑鑽與尖晶石，水晶雕琢翅膀剔透如真，象徵Scheufele家族三代傳承，其中兩隻蜜蜂尾針分別指示小時與分鐘，設計兼具實用與裝飾性。

座鐘具備整點、半點自動報時、靜音與按需報時三種模式，頂層玻璃鐘罩做為音簧，敲擊聲音清悅悠揚。雙發條盒機芯擁有長達8天的動力儲存，靜音模式下最多可報時1,440次。為追求完美聲學表現，蕭邦更與學術機構合作研測玻璃材質，重現品牌L.U.C報時腕錶經典音色。

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件，1,450萬元。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

腕表 瑞士

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