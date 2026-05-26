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宇宙連環星圖RICHARD MILLE借彩色寶石鑲嵌 定格感動一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE RM 07-01 Starry Night腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01 Starry Night腕表，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

時間無形，因此人類發表了機械與指針，嘗試將宇宙的運行具象。而寶石的鑲嵌則像為傳統時計加以高度的裝飾性，一如頂級製表品牌RICHARD MILLE將透明的時間賦予色彩，以珍稀寶石讓璀璨化為星群，帶來怦然心動的一瞬。

自2005年發表RM 007腕表以來，品牌持續拓展寶石鑲嵌的應用，尤其經典的酒桶型與幾何表殼，更凸顯了鑲嵌工藝的技術難度。2008年RICHARD MILLE與開雲集團旗下法國高級珠寶老牌Boucheron合作，歷時四年研發推出RM 018陀飛輪腕表，前所未見地以寶石雕琢齒輪；隔年RM 019陀飛輪腕表更將傳統金屬底板大膽改為黑瑪瑙，完美融合功能結構與裝飾美學。

2018年6月發表的RM 71-01 Talisman陀飛輪更運用品牌首枚自製自動上鍊陀飛輪機芯，隨後選用彩色藍寶石水晶表殼的RM 07-02則持續與當代風格進行深度辯證，像是後續推出的RM 71-02 Talisman陀飛輪，以斑斕色彩帶領藏家重返1970年代Disco文化的活力不羈，將高級製表提升至精神層面的狂歡。

RICHARD MILLE自有寶石鑲嵌工坊更在2019年6月正式揭幕，彰顯品牌全面自主的意志，並在2020催生出RM HJ-01腕表，融合多重鑲嵌技法與多種彩色寶石，正式宣告揭幕品牌的高級珠寶表篇章；值得一提的是，品牌近年更以「曼菲斯設計」（Memphis Design）為靈感，發表多只RM 07-01 Coloured Ceramics腕表，混合交錯運用了具凹槽刻紋的彩色橡膠、經璣鏤雕花工藝的白金和彩色陶瓷元件，跳脫傳統對珠寶表的想像、以及背後的實驗性精神，或正是RICHARD MILLE的品牌價值與其珠寶表的迷人魅力所在。

特殊的雪花式鑲嵌讓繁星如駐足手腕方寸間、美不勝收。圖／RICHARD MILLE提供
特殊的雪花式鑲嵌讓繁星如駐足手腕方寸間、美不勝收。圖／RICHARD MILLE提供

由於RICHARD MILLE表款多為幾何的酒桶或方形輪廓，更增添寶石鑲嵌的難度。圖／RICHARD MILLE提供
由於RICHARD MILLE表款多為幾何的酒桶或方形輪廓，更增添寶石鑲嵌的難度。圖／RICHARD MILLE提供

如何在Carbon TPT®碳纖維表圈上固定鑽石？多如繁星的金屬元件更是鑲嵌中的磨難級考驗。圖／RICHARD MILLE提供
如何在Carbon TPT®碳纖維表圈上固定鑽石？多如繁星的金屬元件更是鑲嵌中的磨難級考驗。圖／RICHARD MILLE提供

在Carbon TPT®碳纖維表圈上進行繁複且大量的鑽石鑲嵌，高度考驗珠寶工匠的耐心與巧勁。圖／RICHARD MILLE提供
在Carbon TPT®碳纖維表圈上進行繁複且大量的鑽石鑲嵌，高度考驗珠寶工匠的耐心與巧勁。圖／RICHARD MILLE提供

RICHARD MILLE RM 72-01白金腕表鑲方鑽款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 72-01白金腕表鑲方鑽款，價格店洽。圖／RICHARD MILLE提供

腕表 法國 品牌

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