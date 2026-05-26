寰宇精品河輪攜手土耳其航空 訂歐洲河輪最高享艙房95折

寰宇精品河輪今宣布與土耳其航空合作，攜手布局高端旅遊市場。即日起，台灣旅客透過旅行社向新加坡寰宇河輪公司預訂個人河輪行程，並搭乘土耳其航空國際航班，即可享有河輪艙房費用最高5%優惠，但不適用於團體包裝及包船產品。

寰宇精品河輪表示，近年台灣旅客對「慢旅遊」及深度文化體驗需求持續成長，高端河輪旅遊也逐漸成為歐洲旅遊新趨勢。此次與土耳其航空合作，希望透過航空與河輪整合，提供旅客從空中到河道的一站式精品旅遊服務。

土耳其航空目前飛航全球133個國家、305座國際城市，每周提供台北往返伊斯坦堡12個航班，旅客可藉由伊斯坦堡轉運樞紐，串聯歐洲主要河輪港口城市，包括多瑙河、萊茵河、隆河、塞納河及斗羅河等熱門航線，提升歐洲長程與內陸移動便利性。

寰宇精品河輪指出，未來除持續拓展歐洲河輪版圖，也將布局美食、美酒、藝術、人文及節慶等主題式航程，提供更多元的高端旅遊選擇。隨著今年3月下水的S.S. Emilie，以及預計2027年投入營運的S.S. Marlene等新世代精品河輪加入，未來也將持續深化與全球航空及地接夥伴合作，打造更完整的奢華旅遊體驗。

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