姜滿堂「韓式燒肉吃到飽」10人同行1人免費！点爭鮮泰式創意料理上桌

豆府集團旗下的韓式燒肉「姜滿堂」，自今年4月起針對高雄夢時代店推出「韓式燒肉吃到飽」活動，共有 599～1,099等4種不同價位，無限供應韓式炸雞、五花肉、角切和牛、醬燒牛橫膈、醬味帶骨牛小排等不同餐點。為迎接畢業季，5月27日至6月30日的平日時段，凡持學生證至高雄夢時代店，消費任一價位吃到飽方案，即可享「10人同行1人免費」。

爭鮮餐飲集團旗下「MAGiC TOUCH点爭鮮」跨界攜手「COCA泰式串燒酒場」，將泰式靈魂醬料大膽融入日料，選用「青檸醬」、「沙嗲醬」、「泰式酸辣醬」及「椰奶」等泰式元素入菜，推出一系列南陽系料理。其中「泰Chill酸辣金絲蝦」，將鳳尾蝦縮炸後，淋上COCA特製泰式酸辣醬，酸甜微辣，每份120元；「泰泰青檸鰤魚」將細嫩鰤魚搭配鮮甜海灣貝，再佐上青檸醬，酸香開胃，每份60元。

除此之外，還有「泰Chill酸辣雞串」、「泰爽海鮮沙拉」、「泰Chill打拋茶碗蒸」、「香濃椰香海鮮麵」等不同料理。迎接新品上市，即日起至7月13日期間，會員單筆消費滿千元，就有機會抽中「泰國曼谷雙人來回機票＋住宿」，一人中獎，2人同行。