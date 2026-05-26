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時尚有罪？Jannik Sinner X GUCCI推《The Original Sinner》形象廣告
GUCCI近日發表了全新形象廣告，邀請義大利職業網球男星Jannik Sinne入鏡，以幽默的雙關語為標題，發表了The Original Sinner系列視覺與影片，再次重塑GUCCI與網球的強韌連結。
2001年出生、現年24歲的Jannik Sinner是義大利職業網球球星，2024年他拿下職涯首個職業大滿貫、澳網冠軍盃後，至今共奪得五座大滿貫冠軍獎盃，並在ATP男子排名上高居首位，同時他也早早成為GUCCI全球品牌大使，2025年11月時，GUCCI並曾發表包含服裝、配件的冬季Altitude冬季運動服，拓展風格領域。
事實上，GUCCI早從1970年代便曾推出網球生活服裝配件，這回新發表的《The Original Sinner》形象廣告則讓Jannik Sinner手持一顆蘋果造型的網球，更讓讓Jannik Sinner在咬、不咬之間留下迴響，尤其Sinner身為人名與罪人之間的雙關，令人不禁莞爾。
而隨著現正舉辦的2026法國網球公開賽（French Open），GUCCI更在巴黎François Mitterrand圖書館打造了專屬戶外裝置，另邀請Jannik Sinner將在巴黎蒙田大道GUCCI專門店現身，屆時Jannik Sinner會換上何等GUCCI裝扮？且讓人拭目以待。
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