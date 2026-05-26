好萊塢當紅炸子雞 雅各艾洛迪摘香奈兒藍色男性香氛系列全新形象大使

時尚龍頭品牌香奈兒（CHANEL）宣布新生代實力男雅各艾洛迪（Jacob Elordi）出任藍色男性香氛系列全新形象大使，以獨特氣質演繹現代男性自由、神秘的摩登魅力。

憑藉話題美劇「高校十八禁」打開知名度的雅各艾洛迪，是當金好萊塢同世代最受矚目的男演員之一，細膩演技收穫全球關注。陸續參演電影「Saltburn」、並在蘇菲亞柯波拉 (Sofia Coppola) 執導的「貓王與我」中，領銜主演貓王Elvis Presley；接著他更憑藉在名導吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro) 執導的「科學怪人」中怪物一角，入圍奧斯卡最佳男配角。今年，他主演的經典文學改編大作「咆哮山莊」上映，在劇中與曾擔任香奈兒N°5香水形象大使的瑪格羅比 (Margot Robbie) 同台飆戲。

雅各艾洛迪他在香水廣告拍攝現場的表現令人驚豔，完美契合香奈兒藍色男性香氛的精神內涵，演繹出兼具摩登風範與經典優雅的男性氣質。「『香奈兒藍色男性淬煉香精』和電影有著緊密連結。在我加入之前，曾與品牌攜手合作的導演及演員們，皆是我深感敬重且仰慕的前輩。能成為這段傳奇篇章的一份子，我倍感榮幸。」雅各艾洛迪說。

雅各艾洛迪拍攝「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

香奈兒藍色男性淬煉香精。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告由雅各艾洛迪演繹。圖／香奈兒提供

「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告由雅各艾洛迪演繹。圖／香奈兒提供

雅各艾洛迪拍攝「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告幕後花絮。圖／香奈兒提供

「香奈兒藍色男性淬煉香精」全新形象廣告由雅各艾洛迪演繹。圖／香奈兒提供