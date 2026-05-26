UNIQLO、GU感謝祭 人氣夏裝限定7天優惠、復古燈箱磁鐵滿額送

UNIQLO、GU同步在5月29日至6月4日帶來上半年最大檔期感謝祭，限時7天UNIQLO精選超過百款男、女、童裝夏季人氣商品期間優惠，最低149元起；GU推出單筆消費滿1,500元可獲得一組2入的復古燈箱磁鐵。

夏季服飾首重防曬涼爽任務，UNIQLO感謝祭推出夏季高機能LifeWear「抗UV防曬系列」，新品女裝特級彈性AIRism防曬連帽外套、極佳透氣舒適男裝DRY-EX防曬連帽外套首次全店限定優惠790元；太陽眼鏡全系列首次全店限定優惠490元； AIRism防曬無縫袖套全店限定優惠249元。

夏季人氣單品明星同款寬版Jorts牛仔短褲全店首次限定優惠590元、女裝牛仔寬褲全店首次限定優惠990元。全球熱銷的男裝Uniqlo U「AIRism棉質寬版圓領T恤」 年度超低優惠390元。女裝機能款及設計款BRATOP期間限定優惠590元。多款舒適童裝最低149元起。感謝祭期間單筆消費滿2,000元，可獲得保冷購物旅行袋一個。

GU感謝祭也集結多款熱銷與高回購的夏季人氣單品推出限定優惠，最高每件現省300元。像是女裝Barrel Ankle輕便錐形褲優惠價590元、DRY機能系列T恤優惠價290元、女裝TUNIC細肩帶優惠價590元，以及棉質家居服組，一套上衣+下身優惠價390元。

並以「GU LOGO燈箱磁鐵」作為限定滿額贈，感謝祭期間單筆消費滿1,500元，即可獲得一組內含2入的隨機燈箱磁鐵，全系列共推出「謝謝」、「自由」及「ジーユー（GU）」三款設計，讓購物同時也有盲盒開箱的驚喜樂趣。

全系列太陽眼鏡原價590元，全店首次限定優惠490元。圖／UNIQLO提供

GU感謝祭期間單筆消費滿1,500元，即可獲得一組內含2入的隨機燈箱磁鐵。圖／GU提供

特級彈性AIRism防曬連帽外套原價990元，全店首次限定優惠790元。圖／UNIQLO提供

GU與UNIQLO同步在5月29日至6月4日帶來上半年最大檔期感謝祭。圖／品牌提供

寬版Jorts牛仔短褲原價790元，全店首次限定優惠590元。圖／UNIQLO提供