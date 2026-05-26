把超跑戴上手了？BTS田柾國Jung Kook黑白俐落造型 超炫精品藏細節

韓團BTS防彈少年團成員之一的田柾國（Jung Kook）繼日前成為全球品牌大使後，近日再度發表全新宣傳視覺，只見他以一身極簡絲質緞面襯衫乾淨俐落，更以手上的超跑：HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪玄影黑陶瓷款，將冷靜、睿智與風格收錄進整體造型，勢不可擋。

作為BTS年紀最小的成員，Jung Kook一路從曾被選秀節目淘汰的少年，成為今日現象級藝人，並展現歌唱、舞蹈、電玩、繪畫的多樣性才華。2023年他以《Golden》交出不輸團體時期的成績，2025年並以個人作品持續擴張版圖，〈Seven〉與〈3D〉分別空降Billboard Hot 100冠軍與第5名，加上2026年正式成為Hublot品牌代言人，跨足瑞士高價精品領域。

MP-10玄影黑陶瓷款全球限量50只，其迷人之處正在於顛覆了時間的表現形式：四組垂直滾軸負責顯示時間，同時弧形動力儲存顯示則像儀表板般清楚直觀，綠、橘、紅三色能量提示則讓人聯想到超跑轉速表的紅區，最複雜迷人的欣賞之處則是下方傾斜35度的飛行陀飛輪，以及HUB 9013自製機芯垂直堆疊的結構，像是將變速箱與動能系統都微縮在手腕的方寸之間，更像帶人「開箱」了一具微縮引擎艙，讓機芯運轉指引名為時間的方向，前進探險無人抵達的奇幻夢境。

流動、弧面的藍寶石水晶鏡面，讓MP-10雙垂直上鍊陀飛輪玄影黑陶瓷款呈現了一種超現實的藝術感。圖／HUBLOT提供

HUBLOT向來擅長把超級跑車的語彙翻譯成腕表設計，過去並與Ferrari頻繁合作，將工程與速度美改造二創。圖／HUBLOT提供