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先喝道進駐北車「連2天買1送1」！阿檸新推出「番茄蛋花湯」手搖飲

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
功夫茶以「果嶼芭樂」為主題，推出「芭樂胭脂紅」、「芭樂檸檬綠」、「芭樂柳橙綠」等3款新品。圖／功夫茶提供
功夫茶以「果嶼芭樂」為主題，推出「芭樂胭脂紅」、「芭樂檸檬綠」、「芭樂柳橙綠」等3款新品。圖／功夫茶提供

天氣越來越熱，讓人想要來杯沁涼的手搖飲。連鎖手搖品牌「先喝道 TAO TAO TEA」將於5月29日進駐台北車站K區。為慶祝新店開幕，5月29日至5月30日期間，包括「英式水果茶」、「英式玫瑰拿鐵」、「鮮橙翡翠」同享「買1送1」，每人限購2組。

今年夏季，KUNG FU TEA功夫茶以「果嶼芭樂」為主題，推出「芭樂胭脂紅」、「芭樂檸檬綠」、「芭樂柳橙綠」等3款新品。6月1日至6月30日期間，凡購買芭樂系列新品，可享每杯現折10元。另外包括「泰式榴槤莎莎」與「黃金芒果莎莎」也重新回歸，並推出全新「夏日百香莎莎」，帶來不一樣的夏季滋味。

主打「檸檬爆擊」的「阿檸 a.ling」，將於6月1日推出全台首創「番茄蛋花湯」手搖飲，以番茄蛋花湯的視覺印象為靈感，將西瓜、鳳梨以現打方式呈現，並搭配的茉莉綠茶，帶來紅黃交錯，宛若蕃茄蛋花湯的視覺效果，每杯89元。為慶祝新品上市，6月15日前購買「番茄蛋花湯」，即升級「隨行湯桶」包裝，數量有限，贈完為止。集滿10個隨行湯桶，可兌換指定飲品1杯。

「日出茶太」品牌全面升級，於台北伊通商圈打造首間「新茶太概念店」。店內整體設計更貼近Gen Z 偏好的韓系日系簡約美感，並打造拍照打卡點，再以果香貫穿空間。慶祝新店開幕，即日起至5月30日，購買任2杯飲品即可參加抽獎，最高享整單1元，另外還有消費滿額抽好禮、打卡送贈品等開幕優惠。

同時，日出茶太自6月1日推出全新「芙緹沐」系列，標榜以「Fruit + Tea + Milk」為核心設計，首波推出雙柚芙緹沐、雙柚抹茶芙緹沐、紅心芭樂芙緹沐、富士蘋果芙緹沐及金芒芙緹沐等5種口味，每杯70元起，另有芙緹果茶系列同步登場，每杯55元起。

阿檸 a.ling以西瓜、鳳梨的色彩組合，推出「番茄蛋花湯」手搖飲。圖／阿檸 a.ling提供
阿檸 a.ling以西瓜、鳳梨的色彩組合，推出「番茄蛋花湯」手搖飲。圖／阿檸 a.ling提供

日出茶太推出「芙緹沐」系列。圖／日出茶太提供
日出茶太推出「芙緹沐」系列。圖／日出茶太提供

「先喝道 TAO TAO TEA」進駐<a href='/search/tagging/2/台北車站' rel='台北車站' data-rel='/2/104942' class='tag'><strong>台北車站</strong></a>K區，限時享買1送1。圖／先喝道提供
「先喝道 TAO TAO TEA」進駐台北車站K區，限時享買1送1。圖／先喝道提供

西瓜 台北 台北車站

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