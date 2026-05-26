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浪琴表再度合作大英國協運動會 深海征服者限量表101專門店少量到貨
浪琴表問世近20年的HydroConquest深海征服者系列，是奢華運動選品的經典之選，品牌近日宣布將再度與2026年大英國協運動會合作，並發表聯名的HydroConquest限量表款，展現運動家精神。
將在2026年7月23日至8月2日舉辦的大英國協運動會（The Commonwealth Games）歷史悠久，首度舉辦於1930年，現今每四年舉辦一次，今年預計將有70多國參賽，舉辦賽事分類亦包涵草地滾球、七人制橄欖球與無網籃球，展現英式體育精神。紀念表設計並從大會官方官方標誌得到靈感，將亮眼藍綠色與深邃黑色交織出漸層漆面面盤，搭配紫羅蘭色HydroConquest字樣，同時粉紅色也畫龍點睛出現在秒針尖端，進而呼應賽事標誌的主色調。
表款動力來源運用了浪琴獨家的L888.5自動上鍊機械機芯，內置矽游絲擺輪，抗磁能力優於ISO 764標準10倍以上，能抵禦現代生活中的日常磁場干擾，並展現精準度。表款防水深度達30巴（相當於300公尺），為滿足高強度運動需求，配備瑞士製高品質黑色橡膠表帶與附有微調裝置的雙折式安全表扣。
翻轉至背面，旋入式底蓋並刻印有2026年格拉斯哥大英國協運動會官方標誌與「LIMITED EDITION – ONE OF 2026」限量字樣，透過色彩碰撞，將蘇格蘭的熱情化為腕間風景，並向運動家精神致敬，同時台灣浪琴表向瑞士總部爭取到限量配額，即日起於台北101名品店與品牌官方網站獨家開賣。
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