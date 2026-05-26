黃仁勳現身台北私廚陪家人 老闆讚「最頂級的溫柔」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳25日晚間現身台北市中山區預約制私廚「春韭」晴光店，與父母、妻女一同聚餐，在全球行程滿檔之際，仍特地安排家庭聚會，溫馨畫面曝光後，再度引發外界關注。

「春韭」近年在台北私廚圈頗具知名度，主打無菜單台菜料理，以濃郁膠質感十足的「黃金雞湯」最為招牌。餐廳名稱取自杜甫詩句「夜雨剪春韭」，空間則結合老宅與古董收藏氛圍，不少饕客形容宛如「藏在民宅裡的私人博物館」。

店內採預約制經營，依照季節食材與主廚靈感調整菜色，常見料理包括佛跳牆、海鮮、燉湯與精緻新台菜，價格從每人1200元起不等，6人以上即可預約。不同於一般熱炒店，「春韭」強調私密感與宴席式用餐體驗，也因此成為不少企業人士與熟客聚餐的口袋名單。

黃仁勳到訪後，「春韭」老闆也透過社群媒體發文分享心情，暖喊「黃爸爸回來了」。文中提到，這幾天台北十分熱鬧，但站上世界之巔的黃仁勳，在忙碌行程之中，仍第一時間探望老朋友與家人，「地位再高，還仍然把對家人的情意放心上。」老闆指出，「明明可以有距離，卻始終沒有距離感」，更形容他是「最頂級的溫柔。」

黃仁勳用餐後大方留下紅包給店家。圖／摘自春韭FB