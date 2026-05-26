JISOO搭飛機、看秀都要背著它！最新愛包竟然脫胎自一張骨董椅子！

Dior 2026秋季時裝推出Medallion系列，由創意總監Jonathan Anderson重塑品牌經典符碼，以法式古典美學為底蘊，賦予復古元素全新時尚生命力。品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo近期更是頻頻帶著Medallion水桶包亮相，無論是搭飛機的私服穿搭，或是出席Dior高級時裝大秀前排造型，百搭時髦兼具超大容量，難怪迅速成為她的心頭好。

Medallion系列靈感源自1946年品牌創辦人Christian Dior在巴黎蒙田大道30號總店擺設的經典圓背椅。在為他的首場時裝秀準備場地時，他和他的市內設計師Victor Grandpierre以路易十六時期的設計為靈感，打造了這款洋溢18世紀洛可可風格的座椅，搭配源自芳達姬女公爵的Fontanges蝴蝶結，橢圓勳章輪廓綴以雅致蝴蝶結，成為品牌標誌性裝飾圖騰，象徵經典巴黎風雅與法式從容氣質。

經過重新調整比例的這個圖騰，成為早秋系列橫跨時裝、包款、鞋履與配件的時髦設計。包包提供兩種款式選擇，翻蓋包以Medallion圖騰金屬扣環為核心，有大小雙尺寸、多種配色與Dior Oblique緹花款式，可調肩帶與滑動鍊帶實現多元背法。同系列水桶包則是將Medallion橢圓勳章裝飾在肩背帶側邊，打開可調節背帶的長度，包款提供粒面皮革與緹花材質，附可拆內袋，實用與精緻兼具。鞋履、小皮件與皮帶皆融入橢圓勳章細節，以金屬飾點綴鞋頭、皮帶扣，簡約輪廓中暗藏典雅質感。

Dior Medallion白色粒面小牛皮小型翻蓋包。圖／Dior提供

Dior Medallion黑色粒面小牛皮中型水桶包，14萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Medaillon腰帶，35,500元。圖／Dior提供

Dior Medallion綠色粒面小羊皮卡夾，22,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion灰色粒面小羊皮錢包，21,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion Buckle黑色小羊皮樂福鞋，48,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion藍色與米色Oblique緹花中型水桶包。圖／Dior提供

Dior Medaillon腰帶，35,500元。圖／Dior提供

Miley Cyrus搭配Dior Medallion黑色粒面小牛皮小型水桶包。圖／Dior提供

Medallion座椅。圖／Dior提供

Dior Medallion Buckle黑色小羊皮高跟鞋，53,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion膚色粒面小牛皮小型翻蓋包，12萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion藍色與米色Oblique緹花小型翻蓋包，11萬5,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion Buckle黑色小羊皮穆勒鞋，34,000元。圖／Dior提供

Dior Medallion軍綠色粒面小牛皮中型水桶包，14萬5,000元。圖／Dior提供

1947年的Christian Dior店舖內擺設Medallion座椅。圖／Dior提供

Dior Medallion Buckle粉膚色麂皮涼鞋。圖／Dior提供