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JISOO搭飛機、看秀都要背著它！最新愛包竟然脫胎自一張骨董椅子！
Dior 2026秋季時裝推出Medallion系列，由創意總監Jonathan Anderson重塑品牌經典符碼，以法式古典美學為底蘊，賦予復古元素全新時尚生命力。品牌大使、BLACKPINK成員Jisoo近期更是頻頻帶著Medallion水桶包亮相，無論是搭飛機的私服穿搭，或是出席Dior高級時裝大秀前排造型，百搭時髦兼具超大容量，難怪迅速成為她的心頭好。
Medallion系列靈感源自1946年品牌創辦人Christian Dior在巴黎蒙田大道30號總店擺設的經典圓背椅。在為他的首場時裝秀準備場地時，他和他的市內設計師Victor Grandpierre以路易十六時期的設計為靈感，打造了這款洋溢18世紀洛可可風格的座椅，搭配源自芳達姬女公爵的Fontanges蝴蝶結，橢圓勳章輪廓綴以雅致蝴蝶結，成為品牌標誌性裝飾圖騰，象徵經典巴黎風雅與法式從容氣質。
經過重新調整比例的這個圖騰，成為早秋系列橫跨時裝、包款、鞋履與配件的時髦設計。包包提供兩種款式選擇，翻蓋包以Medallion圖騰金屬扣環為核心，有大小雙尺寸、多種配色與Dior Oblique緹花款式，可調肩帶與滑動鍊帶實現多元背法。同系列水桶包則是將Medallion橢圓勳章裝飾在肩背帶側邊，打開可調節背帶的長度，包款提供粒面皮革與緹花材質，附可拆內袋，實用與精緻兼具。鞋履、小皮件與皮帶皆融入橢圓勳章細節，以金屬飾點綴鞋頭、皮帶扣，簡約輪廓中暗藏典雅質感。
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