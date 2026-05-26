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Tiffany經典的時尚鳥會唱歌了！全新座鐘運用機械藝術 好看又好聽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘。圖／蒂芙尼提供

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）的Time Objects系列推出全新鉅作Singing Bird on a Clock座鐘，以傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）1965年為Tiffany打造的經典石上鳥（Bird on a Rock）胸針為靈感，融合報時功能與百年機械鳴鳥自動工藝，是一款充滿詩意的典藏級藝術時計。

這座鐘耗時兩年研發，攜手瑞士頂級機械音樂盒製造商Reuge聯手打造，全球僅限量25件，極具收藏價值。作品承襲風靡18世紀歐洲皇室的鳴鳥自動裝置工藝，其運作原理與機械腕錶相似，透過精密凸輪與齒輪結構，搭配微型管風琴式風箱管道系統，還原極為逼真的鳥鳴旋律。不同於傳統報時鐘以敲鐘發聲，鳴鳥聲音由類似微型管風琴的風箱與管道系統產生，壓縮空氣經由風箱釋放並通過細小管道，節奏由氣流釋放的時序控制，而音高則取決於管道尺寸；同時，連動的凸輪與齒輪確保鳥的動作與旋律同步。

該時計以透明拋光玻璃盒取代傳統的「寶石」，讓一隻俏皮可愛的小鳥佇立於玻璃盒的18K黃金打造的放射狀巢座上。鑲嵌滿鑽的小鳥以鈦金屬與18K黃金打造，由28個零件組成，羽翼、喙部皆可靈活活動：當按下側邊按鈕，小鳥即隨即啟動，發出清脆啁啾與鳴唱聲，同步展現轉動、張合喙部與振翅等細膩動作，與極為逼真的旋律完美協調。透明玻璃盒可精密機芯清楚看見活塞運動與包覆Tiffany Blue® 皮革的風箱運作之美。

座鐘以18K黃金指針與立體鑲鑽時標顯示時間，四角鈦金屬結構柱搭配黃金細節，光影層次分明。該座鐘每日下午五點會自動鳴唱，以此時間致敬紐約第五大道旗艦店地標；亦可手動按鍵啟動，每次鳴唱逾10秒，超長八日鍊動力可連續啟動8次。

Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘小鳥製作工藝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘小鳥製作工藝。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘風箱結構拆解圖。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘風箱結構拆解圖。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘小鳥製作工藝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘小鳥製作工藝。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘音樂盒機芯拆解圖。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘音樂盒機芯拆解圖。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Bird on a Rock石上鳥鑽石胸針。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Bird on a Rock石上鳥鑽石胸針。圖／蒂芙尼提供

Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘風箱製作工藝。圖／蒂芙尼提供
Tiffany Singing Bird on a Clock座鐘風箱製作工藝。圖／蒂芙尼提供

Tiffany 品牌 瑞士

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